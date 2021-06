Πολιτική

Μητσοτάκης - Ιερώνυμος: πρέπει να πειστούν οι πολίτες και να εμβολιαστούν

Τη βοήθεια της Εκκλησίας ζήτησε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το θέμα της πανδημίας και του εμβολιασμού κυριάρχησε στο διάλογο που είχαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Ελπίζουμε και οι υψηλές θερμοκρασίες να βοηθήσουνε στον περαιτέρω περιορισμό του κορονοϊού και της εξάπλωσής του. Όπως ξέρετε, είμαστε σε καλή κατάσταση, έχουμε περιορίσει σημαντικά τα κρούσματα, έχουμε επιταχύνει πολύ τους εμβολιασμούς», είπε ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Όμως όπως έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, να πείσουμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι εξακολουθούν και είναι καχύποπτοι απέναντι στα εμβόλια να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Αυτό αφορά ειδικά τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες μας οι οποίοι και κινδυνεύουν περισσότερο σε περίπτωση που αρρωστήσουν. Είναι πραγματικά πάρα πολύ στενάχωρο όταν βλέπουμε και σήμερα ακόμα να έχουμε εισαγωγές στα νοσοκομεία, εισαγωγές στις εντατικές, συμπολίτες μας να χάνουν τη ζωή τους και σχεδόν όλοι να είναι ανεμβολίαστοι ενώ είχαν τη δυνατότητα να προστατευτούν μέσα από το εμβόλιο. Γι' αυτό και θέλω να σας ζητήσω ακόμα μια φορά την παρότρυνσή σας και ενδεχομένως μέσω και των κηρυγμάτων των ιερέων στο ποίμνιο ώστε να κάνουν οι καχύποπτοι αυτό το πρόσθετο βήμα, να τους πείσουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι απλά επιβεβλημένο για να επανέλθουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς αλλά είναι στοιχειώδης αυτοπροστασία δικιά τους και των οικογενειών τους. Το έχετε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν και θέλω να σας ευχαριστήσω, θα το ζητήσω να το κάνετε μια φορά ακόμα».

Ο κ. Ιερώνυμος παίρνοντας το λόγο είπε: «Ναι. Κοιτάξτε, είναι πεποίθησή μας πλέον ότι στο πρόβλημα αυτό το μεγάλο που όλοι αντιμετωπίζουμε και αγωνιούμε είναι απαραίτητη η συνεργασία της Πολιτείας με την Εκκλησία και με την επιστήμη. Όλα όσα ακούμε πολλές φορές που είναι ανορθόδοξα, δεν μπορεί η επιστήμη με τη θρησκεία, με την πίστη μας στο προκείμενο θέμα να είναι αντίθετη. Έτσι λοιπόν είναι βασική μας αρχή και το κάναμε, και θα το κάνουμε συνέχεια, ώστε να γίνει πεποίθηση στο θέμα αυτό. Έτσι μόνο μπορεί να δημιουργηθεί το τείχος που θα μας προφυλάξει από ό,τι πιθανόν καινούργιο να προβάλλει. Επομένως δεν έχουμε καμία αντίρρηση, θα το κάνουμε και πάλι και όσες φορές χρειαστεί».

«Σας ευχαριστώ γιατί εξάλλου ο εμβολιασμός είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης προς τον πλησίον», απάντησε ο πρωθυπουργός.





