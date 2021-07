Υγεία - Περιβάλλον

Ποια είναι τα άγνωστα οφέλη της πατάτας ακόμη και στην δίαιτα;

O σωστός τρόπος να καταναλώνεις πατάτες και να μην παχαίνεις.

Είναι από τις πιο αγαπημένες τροφές. Οι περισσότεροι από εμάς τις λατρεύουμε από παιδιά. Και μεγαλώνοντας, καταλήγουμε να τις μισούμε, επειδή είναι αλήθεια ότι οι πατάτες παχαίνουν. Έχουν θερμίδες και υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και είναι από τις τροφές που πρέπει να αποφεύγει κανείς, αν θέλει να χάσει βάρος. Η μήπως όχι. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι οι πατάτες είναι ωφέλιμες, ακόμα κι αν προσπαθείς να χάσεις βάρος, και δεν θα έπρεπε να εξαιρούνται από το διαιτολόγιο, εκτός αν η σύσταση του γιατρού ή διαιτολόγου είναι αυτή. Αρκεί να καταναλώνονται με μέτρο και να είναι σωστά μαγειρεμένες.

Τα οφέλη που έχουν οι πατάτες στην υγεία

Παρακάτω θα εξηγήσουμε πότε οι πατάτες δεν παχαίνουν και προσδίδουν εξαιρετικά οφέλη στην υγεία, τα οποία πιθανόν δεν γνωρίζεις, και σκόπιμο θα ήταν να μη χάσεις, όπως είναι τα εξής:

