Δράμα - Εμβολιασμός: Συγκινεί το avatar 7χρονης με υποκείμενο νόσημα

Η μαθήτρια που «έβγαλε» όλη τη χρονιά στην απομόνωση, καλεί όλους μας να εμβολιαστούμε.

Μέσα από οκτώ προτάσεις, σε ένα βίντεο 35 δευτερολέπτων, ένα 7χρονο κορίτσι με υποκείμενο νόσημα, περιγράφει την κατάσταση που βιώνει τους τελευταίους δεκαπέντε μήνες κλεισμένο στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού του. Η φωνή της μικρής μαθήτριας από τη Δράμα, βγαίνει από τη μορφή ενός άβαταρ που έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Είναι η έκκληση που απευθύνει στους πολίτες, με έναν ιδιαίτερο ψηφιακό τρόπο, να εμβολιαστούν.

Η κοινωνική ζωή της μικρής Παναγιώτας σταμάτησε τον Μάρτιο του 2020, οπότε και ενημερώθηκε από τους γιατρούς ότι ενδεχόμενη νόσησή της από την Covid-19, θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της. Για τον λόγο αυτό παραμένει έως και σήμερα στο σπίτι, με τους μόνους ανθρώπους που συναντά διά ζώσης να είναι η μητέρα και οι δύο αδερφές της. «Η μητέρα μου είναι κλεισμένη μέσα στο σπίτι μαζί μου και έχει πάρει ακόμη και άδεια άνευ αποδοχών γι' αυτό. Επιπλέον, φοράει μάσκα όταν έρχεται κοντά μου», αναφέρει στο βίντεό της η μικρή, η οποία αποφεύγει τις επαφές ακόμη και με τις δίδυμες αδερφές της.

«Η Παναγιώτα τελείωσε την πρώτη δημοτικού παρακολουθώντας μαθήματα τηλεκπαίδευσης, στα ειδικά διαπεριφερειακά διαδικτυακά τμήματα, που απαρτίζονται από μαθητές, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με την οποία διαγνώστηκε τον Φεβρουάριο του 2020, δε μας άφησε περιθώριο να το ρισκάρουμε επιστρέφοντας στα θρανία», λέει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η μητέρα της, Κυριακή Αποστόλου.

Αυτό που προκάλεσε την αγανάκτηση της μητέρας και της μικρής μαθήτριας και τους οδήγησε στο να ετοιμάσουν το άβαταρ με τα λόγια της Παναγιώτας, που εκφράζουν την αγωνία της να ζήσει, είναι ενέργειες ανθρώπων που τάσσονται κατά του εμβολίου, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει η κ. Αποστόλου, προσπαθούν να επηρεάσουν και άλλους συμπολίτες τους προς αυτήν την κατεύθυνση. «Αρνητές του εμβολιασμού στη Δράμα μοίρασαν φυλλάδια για να παροτρύνουν τον κόσμο να μην εμβολιαστεί, κάτι που πιστεύω ότι παραβιάζει ακόμη και την ελεύθερη βούληση κάποιου για το αν θα αποφασίσει να εμβολιαστεί ή όχι, αφού ούτως ή άλλως δεν του επιβάλλεται ο εμβολιασμός με την ισχύουσα νομοθεσία», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζοντας ότι η ζωή της δικής της κόρης, λόγω του υποκείμενου νοσήματος, κινδυνεύει εξαιτίας της πανδημίας περισσότερο από ό,τι η ζωή άλλων ανθρώπων.

Για τον λόγο αυτό έγραψε η ίδια μια επιστολή, που συνοδεύει το βίντεο με το άβαταρ της μικρής και η οποία έχει σταλεί τόσο στα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, όσο και στο γραφείο του Πρωθυπουργού. «Τους παρακαλώ θερμά από τη θέση την οποία κατέχουν, να συμβάλουν με όλες τους τις δυνάμεις ώστε το μήνυμα των ατόμων που κινδυνεύουν περισσότερο από την πανδημία να γίνει σεβαστό, γιατί έχουν δικαίωμα να ζήσουν!», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας ότι στο τέλος της επιστολής «τους καθικετεύει να κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να χτιστεί το τείχος προστασίας κατά της πανδημίας με τον εμβολιασμό».

Δείτε το avatar της μικρής μαθήτριας εδώ

