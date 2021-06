Οικονομία

Γεωργιάδης για Εστίαση: ηλεκτρονικά ο έλεγχος για τους εμβολιασμένους

Τι είπε για τα προνόμια και τους μεικτούς χώρους, την επικείμενη ΚΥΑ και την ανάγκη αύξησης του αριθμού των εμβολιασμένων.

Την ανάγκη να χτιστεί τοίχος ανοσίας με τους εμβολιασμούς ώστε να αποφευχθεί νέο κύμα πανδημίας το φθινόπωρο επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο «Open», αναφέρθηκε στα νέα εξειδικευμένα μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας, λέγοντας, μεταξύ άλλων:

«Αυτά τα μέτρα που ανακοινώσαμε έχουν τρεις παραμέτρους. Πρώτον, να είναι υγειονομικά ασφαλή. Δεύτερον να είναι οικονομικά βιώσιμα και τρίτον να είναι συνταγματικώς ανεκτά. Εάν κάποιος έχει να μας προτείνει μια καλύτερη λύση που συμπεριλαμβάνει και τις τρεις αυτές παραμέτρους, πολύ ευχαρίστως να την ακούσουμε.

Εμείς δεν κάνουμε καμία διάκριση σε κανέναν. Διάκριση κάνει ο ιός, δεν κάνει ούτε η κυβέρνηση, ούτε εγώ. Υπό ποια έννοια κάνει ο ιός; Υπό την έννοια ότι ο μη εμβολιασμένος κινδυνεύει περισσότερο να κολλήσει ο ίδιος και να μεταδώσει τον ιό στους άλλους, ενώ ο εμβολιασμένος κινδυνεύει λιγότερο. Από την ώρα που ο ιός κάνει αυτή τη διάκριση, έρχεται η πολιτεία και ρυθμίζει τα της ανθρώπινης κυκλοφορίας και κοινωνικότητας βάσει της διακρίσεως που κάνει ο ιός.

Κάναμε πολύ διεξοδική ενδοκυβερνητική συζήτηση, αν υπάρχει συνταγματικά ανεκτός τρόπος να κάνουμε εμείς μία τέτοιου τύπου νομοθετική ρύθμιση για τους εργαζομένους . Κρίθηκε ότι συνταγματικά δεν μπορούμε, γιατί αυτό θα οδηγούσε σε μία εκ του πλαγίου υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, που δεν επιτρέπεται. Άρα, αναγκαστικά αυτό θα ρυθμιστεί από την αγορά, από την κείμενη νομοθεσία.

. Κρίθηκε ότι συνταγματικά δεν μπορούμε, γιατί αυτό θα οδηγούσε σε μία εκ του πλαγίου υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών, που δεν επιτρέπεται. Άρα, αναγκαστικά αυτό θα ρυθμιστεί από την αγορά, από την κείμενη νομοθεσία. Σε μία επιχείρηση που αποφασίζει να είναι covid free, αποκλείεται ο επιχειρηματίας με τους εργαζομένους να μην έχουν συζητήσει και να μην έχουν βρει μία πολιτισμένη λύση. Το λογικό είναι όλοι να είναι εμβολιασμένοι.

Εκτιμώ ότι το 50-60% πλήρως εμβολιασμένων θα το έχουμε πιάσει μέχρι τέλος του θέρους. Χρειάζεται όμως περισσότερο από 75%. Άρα υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, ένα κομμάτι των συμπολιτών μας που από την απόφασή του να εμβολιαστεί, θα κρίνει αν το χειμώνα θα έχουμε πανδημία ή όχι.

Όλα στη ζωή δεν μπορεί να τα έχει κάποιος ταυτόχρονα. Το κράτος σου δίνει δωρεάν ένα εμβόλιο, εσύ λες «δεν το θέλω». Αφού λες "δεν το θέλω", πάει να πει ότι έχεις κάνει τα κουμάντα σου για το πώς θα διαχειριστείς από εκεί και πέρα τη ζωή σου. Ο καθένας μας με βάση την ελεύθερη επιλογή του αν θα κάνει ή όχι το εμβόλιο αποφασίζει το ρίσκο που θα πάρει.

Ανακοινώσαμε το freedom pass. Την πρώτη ημέρα του freedom pass είχαμε τριπλάσιο αριθμό ραντεβού στις ηλικίες αυτές για εμβολιασμούς. Άρα, μια χαρά δουλεύει το freedom pass και είναι αποτελεσματικό.

Αντί να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, πάμε όλοι μαζί να πείσουμε τους φίλους μας και τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Να γλιτώσουμε από την πανδημία και να πάνε όλα καλά».

Σε συνέντευξή του στα «Παραπολιτικά 90,1», ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως στόχος είναι να αυξηθούν οι εμβολιασμοί που είναι σχετικά χαμηλά και να πειστούν οι πολίτες να κάνουν το εμβόλιο. Αναφερόμενος στα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες για χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους και μεικτούς, είπε ότι με κοινή υπουργική απόφαση θα εξηγηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα και πώς θα γίνεται ο έλεγχος.

Για τα 150 ευρώ τους νέους είπε πως το μέτρο δουλεύει καθώς αυξήθηκαν τα ραντεβού των ηλικιών 18-25 και επανέλαβε πως είναι ανοιχτός σε προτάσεις που θα του φέρουν εκπρόσωποι της εστίασης.

Σε ό,τι αφορά το πόρισμα της πλειοψηφίας της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής, είπε πως ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς προσπαθεί με πονηριές να εξαπατήσει τη κοινή γνώμη σημειώνοντας ότι ο κ. Παππάς έχει υποστεί δεινή ήττα.

Κληθείς να σχολιάσει το αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα για τον Σταύρο Παπασταύρου, διερωτήθηκε αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει συγγνώμη. Για την υπόθεση της Novartis, είπε πως έχει δικαίωμα να ζητήσει να φύγει η κουκούλα από τους προστατευόμενους μάρτυρες.

