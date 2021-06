Πολιτική

Μπογδάνος: Άρση ασυλίας αποφάσισε η Επιτροπή Δεοντολογίας

Ομόφωνη η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Την άρση ασυλίας του Κωνσταντίνου Μπογδάνου πρότεινε ομόφωνα η επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής με αφορμή σχόλια που είχε κάνει στο παρελθόν για την Θωμαρίτα Καλδάρα που είχε διατελέσει γραμματέας του υφυπουργού των Εξωτερικών, Μάρκου Μπόλαρη.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει διάφορα σχόλια στα social media το 2019, κυρίως λόγω φωτογραφιών που αναρτούσε και από πολλούς χαρακτηρίστηκαν αισθησιακές.

Ο Μπογδάνος τότε είχε κάνει διάφορα σχόλια που είχαν ενοχλήσει την Καλδάρα η οποία κατέθεσε μήνυση εις βάρος του.

Η Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη βδομάδα θα συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει με ονομαστική ψηφοφορία την άρση ή μη της ασυλίας του βουλευτή, καθώς η απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα.

