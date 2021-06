Παράξενα

Άγραφα: αγνοούμενος έφτιαξε μαξιλάρι από φτέρες για να ξεκουράζεται (εικόνες)

Με την βοήθεια drone εντοπίστηκε μετά από τρεις ημέρες, ο άνδρας που αγνοείτο.

Σώος εντοπίστηκε μετά από αγωνιώδη αναζήτηση ένας ηλικιωμένος άνδρας στα Άγραφα. Οι άνδρες της 8ης ΕΜΑΚ χρησιμοποίησαν ακόμα και drone για να μπορέσουν να τον εντοπίσουν.

Ο ηλικιωμένος από την Αργιθέα, όπως αναφέρει το trikalavoice.gr, αγνοούνταν τρεις μέρες και η εξαφάνιση σου είχε προκαλέσει αγωνία τόσο στην οικογένεια του, όσο και στην τοπική κοινωνία.

Η χρήση drone βοήθησε σημαντικά στην προσπάθεια εντοπισμού του, ενώ ο ηλικιωμένος είχε φτιάξει ένα αυτοσχέδιο μαξιλάρι με φτέρες προκειμένου να μπορεί να ξεκουράζεται αυτές τις μέρες.

«Η αγωνία για την οικογένεια και για την τοπική κοινωνία της Αργιθέας έλαβε τέλος με τον πιο ευχάριστο τρόπο…» δηλώνει ο δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου ο οποίος συνέδραμε ο ίδιος προσωπικά και οι υπηρεσίες του στην όλη προσπάθεια.

Πηγή: trikalavoice.gr