Εύοσμος: Ελεύθερη η ηλικιωμένη που πήρε φιαλίδιο εμβολίου της Pfizer για “ενθύμιο”

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, επικαλούμενη πρόβλημα υγείας. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών διαβιβάστηκε η δικογραφία.

Ελεύθερη, με προφορική εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε η ηλικιωμένη που είχε συλληφθεί κατηγορούμενη ότι αφαίρεσε φιαλίδιο εμβολίου της Pfizer από το Κέντρο Υγείας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Μετά τη σύλληψη της από αστυνομικούς και τον σχηματισμό δικογραφίας για κλοπή, επρόκειτο το πρωί να οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, αλλά επικαλούμενη πρόβλημα υγείας, διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο εισαγγελέας αποφάσισε να την αφήσει ελεύθερη.

Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, όποτε θα αποφασιστεί η ποινική της μεταχείριση. Προανακριτικά, η 81χρονη φέρεται να ισχυρίστηκε ότι, μετά τον εμβολιασμό, πήρε μαζί της το φιαλίδιο για να το κρατήσει ως… ενθύμιο.

