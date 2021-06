Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: εμβολιασμοί από κινητές μονάδες σε χωριά και απομακρυσμένες περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Περνάμε στην επόμενη φάση του προγράμματος "Ελευθερία", τόνισε ο υπουργός Υγείας

Διήμερη περιοδεία στην Κρήτη πραγματοποιεί από σήμερα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Ο κ. Κικίλιας προήδρευσε σε σύσκεψη στο Ηράκλειο με θέμα την εντατικοποίηση της εμβολιαστικής κάλυψης κατά της COVID-19 στην Κρήτη και με τη συμμετοχή των βουλευτών Ηρακλείου, του Περιφερειάρχη Κρήτης, των Δημάρχων του Νομού, των Διοικήσεων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και των Νοσοκομείων, των Προέδρων του Ιατρικού, του Φαρμακευτικού και του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου και θεσμικών φορέων του Νομού Ηρακλείου.

Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι κατ’ εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ξεκινούν από τις 6 Ιουλίου στην Κρήτη και στη συνέχεια στην υπόλοιπη Ελλάδα, εμβολιασμοί από Κινητές Ομάδες του Υπουργείου Υγείας σε χωριά, Κοινότητες, Δήμους και απομακρυσμένες περιοχές, κατόπιν λίστας που θα προσκομίζουν οι τοπικές αρχές.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο κ. Κικίλιας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είχαμε μια τρίωρη πολύ εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, τους συναδέλφους βουλευτές, τους Προέδρους εμπορικών και ξενοδοχειακών Επιμελητηρίων, υγειονομικούς, τον κλήρο και την Εκκλησία εδώ στο Ηράκλειο. Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις στους υπόλοιπους Νομούς της Κρήτης. Συζητήσαμε πολλά με τον κ. Περιφερειάρχη, με τους Δημάρχους, τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου.

Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι κατ’ εντολή του Πρωθυπουργού, προχωράμε – καταρχάς εδώ στην Κρήτη από τις 6 Ιουλίου – και μετά στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε εμβολιασμούς από Κινητές Ομάδες του Υπουργείου Υγείας σε χωριά, Κοινότητες, Δήμους, απομακρυσμένες περιοχές και όπου ζητηθεί, κατόπιν λίστας που θα προσκομίζουν οι Δήμαρχοι, με στόχο να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο το ποσοστό των εμβολιασμένων συμπολιτών μας.

Η Κρήτη, την οποία αγαπάμε πολύ και είναι η «ναυαρχίδα» του τουρισμού, είναι πρωτοπόρος σε όλα και θα πρέπει να είναι πρωτοπόρος και στον εμβολιασμό.

Είναι ευθύνη, συνευθύνη όλων μας και ζητώ από την Εκκλησία, τον κλήρο, τους ιερείς μας σε κάθε Κοινότητα, σε κάθε χωριό, σε κάθε Δήμο, τους δημοτικούς άρχοντες, τους ξενοδόχους και όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, να φτιάξουν τις λίστες τους με τους συμπολίτες μας που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί.

Εμείς θα πάμε εκεί να τους εμβολιάσουμε με όλα τα εμβόλια. Αυτό δείχνει ότι περνάμε στην επόμενη φάση του προγράμματος «Ελευθερία». Η προσπάθεια την οποία κάνουμε όλοι μας, με πρώτο τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο πολίτη, είναι να είμαστε ασφαλείς, να προασπίσουμε το αγαθό της Δημόσιας Υγείας και φυσικά να δώσουμε και ανάσες ελευθερίας στην κοινωνία, να στηρίξουμε την οικονομική δραστηριότητα, το εμπόριο, τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους.

Είναι υποχρέωσή μας μετά από αυτή την τεράστια μάχη των 16 μηνών με την πανδημία. Η απόφαση ήταν κοινή και με την υποστήριξη όλων και θα ήθελα να δοθεί αυτό το δικαίωμα να ακουστεί και φυσικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι επαγγελματίες που έχουν στηρίξει όλη αυτή την προσπάθειά μας, αλλά και η Εκκλησία, της οποίας τη στάση θεωρώ κομβική και πολύ σημαντική».

Ο Υπουργός Υγείας και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας επισκέφθηκαν και το Κέντρο Υγείας Ηρακλείου που λειτουργεί και ως εμβολιαστικό κέντρο. Επόμενος σταθμός της περιοδείας είναι το απόγευμα ο Άγιος Νικόλαος, ενώ αύριο, Πέμπτη 1 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχες συσκέψεις σε Ρέθυμνο και Χανιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Δράμα - Εμβολιασμός: Συγκινεί το avatar 7χρονης με υποκείμενο νόσημα

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: διαψεύσεις από τη φυλακή μέσω ΑΝΤ1 (βίντεο)

Καύσωνας - Φωτιές: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (χάρτης)