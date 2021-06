Πολιτισμός

Μετρό Θεσσαλονίκης - Σταθμός Βενιζέλου: “Πράσινο φως: από το ΣτΕ

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση του έργου. Τι δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Με ικανοποίηση υποδέχθηκε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τον σταθμό Βενιζέλου στο Μετρό της Θεσσαλονίκης, που προβλέπει την εκσκαφή και την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων.

Όπως αναφέρει η κ. Μενδώνη, «Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαιώνει απολύτως την πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς την προστασία και ανάδειξη των σημαντικών αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου, αλλά και στην ανάγκη ολοκλήρωσης του Μετρό της Θεσσαλονίκης.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε, ότι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο λειτούργησαν σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος και την ισχύουσα αρχαιολογική νομοθεσία, καθώς και με τις διεθνείς συμβάσεις της Γρανάδας, της Βαλέτα, της UNESCO.

Οι αρχαιότητες στον σταθμό Βενιζέλου θα αναδειχθούν με βάση τις αρχές της επιστήμης και της δεοντολογίας και θα αποδοθούν στους Θεσσαλονικείς με την ολοκλήρωση του έργου του Μετρό. Την επόμενη εβδομάδα, προγραμματίζεται στη Θεσσαλονίκη κοινή σύσκεψη με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, την Αττικό Μετρό, τον Δήμο και την Περιφέρεια.»

