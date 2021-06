Κοινωνία

Έφερναν αλκοόλ από Βουλγαρία και παρασκεύαζαν ποτά – “μπόμπες” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες στα μέλη της σπείρας. Πως έπεσαν στα χέρια της Οικονομικής Αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας μετέφεραν από τη Βουλγαρία λαθραία αιθυλική αλκοόλη με την οποία στη συνέχεια παρασκεύαζαν παράνομα αλκοολούχα ποτά.

Συνελήφθησαν μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, με την συνδρομή του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, σε περιοχές της Αττικής και του Αγρινίου, τέσσερα μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2020, διακινούσαν τα λαθρεμπορεύματα μέσω μεταφορικών εταιρειών και με τη χρήση φορτηγών οχημάτων τα μετέφεραν σε εγκαταστάσεις - αποθήκες μεταφορικών εταιριών στην Αττική.

Ακολούθως, δυο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης παραλάμβαναν τις λαθραίες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης και μέσω των παράνομων ποτοποιιών που διαχειρίζονταν με ειδικό εξοπλισμό παρήγαγαν αλκοολούχα ποτά τα οποία διέθεταν στην αγορά.

Τα μέλη της οργάνωσης ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης ( modus operandi ) λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα ώστε μην αποκαλύπτεται η δράση τους:

μετέφεραν τις λαθραίες ποσότητες με φορτηγά οχήματα σε ακαθόριστα δρομολόγια μαζί με άλλα εμπορεύματα,

παρέδιδαν στις μεταφορικές εταιρίες πλαστά καταρτισθέντα φορτωτικά έγγραφα, με χώρα προέλευσης τη Βουλγαρία, στοιχειά ανύπαρκτου παραλήπτη και διεύθυνσή του στην Αττική, ενώ δήλωναν το εμπόρευμα ως ηλιέλαιο,

συσκεύαζαν τα φορτία με μεμβράνες και τα τοποθετούσαν σε χαρτοκιβώτια, ώστε να μην διακρίνεται το περιεχόμενο,

πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές σε μετρητά.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, σε άτομα, οχήματα, αποθηκευτικούς χώρους και επιχειρήσεις βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2.700 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης,

29.210 ευρώ,

6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και

Φορτηγό.

Εκτιμάται ότι οι συνολικές διακινούμενες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης, ανέρχονται σε 14.400 λίτρα και σύμφωνα με το προσωρινό προσδιορισμό της αρμόδιας τελωνειακής αρχής οι διαφυγόντες φόροι ανέρχονται σε 464.630 ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κικίλιας: εμβολιασμοί από κινητές μονάδες σε χωριά και απομακρυσμένες περιοχές

Μετρό Θεσσαλονίκης - Σταθμός Βενιζέλου: “Πράσινο φως: από το ΣτΕ

Καύσωνας - Φωτιές: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (χάρτης)