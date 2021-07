Life

Λευτέρης Πετρούνιας: 8 + 1 πράγματα που δεν ήξερες για τον “χρυσό” Ολυμπιονίκη

Οι διακρίσεις και όλα όσα δεν γνώριζες για τον "άρχοντα των κρίκων".

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Ρίο και Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Λευτέρης Πετρούνιας, εξασφάλισε για ακόμη μία φορά την πρόκρισή του, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Συγκεκριμένα ο ήδη “χρυσός” Ολυμπιονίκης, στο παγκόσμιο κύπελλο της Ντόχα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και με βαθμολογία 15.500 “σφράγισε” το εισιτήριο για την Ιαπωνία. Υπάρχουν όμως και αρκετά πράγματα που δεν ήξερες για αυτόν.

Εμείς σου έχουμε συγκεντρώσει τα 8 + 1 πράγματα που μπορεί να μην γνώριζες για την ζωή του, καθώς και όλα τα μετάλλια που έχει κατακτήσει.

“Αυτός είναι ο αγώνας της ζωής μου” έλεγε ο Πετρούνιας πριν τον αγώνα στο Κατάρ. Μπορεί το χειρουργείο να τον άφησε πίσω, ωστόσο γύρισε πιο δυνατός από ποτέ και τώρα θεωρείτε πλέον το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2020.

Όλα όσα δεν γνώριζες για τον Λευτέρη Πετρούνια

Ο Λευτέρης Πετρούνιας έχει ηλικία 30 ετών και συγκεκριμένα γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 30 Νοεμβρίου του 1990 Ανήκει στο ζώδιο του Τοξότη Έχει ύψος 1,64 μ. και ζυγίζει 62 κιλά Έχει καταγωγή από την Μάνη

