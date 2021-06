Life

Βαρύ πένθος για τον Χρήστο Δάντη

"Έφυγε" απο την ζωή ο αδελφός του, Σάββας Αξιώτης.

Βαρύ πένθος για τον Χρήστο Δάντη, αφού πέθανε ο αδερφός του, Σάββας Αξιώτης.

Ο ηθοποιός πέθανε σήμερα από ανακοπή, στο σπίτι του στον Βύρωνα.

Έτσι, ο τραγουδιστής δημοσίευσε στο Facebook:

“Καλοί μου φίλοι…

Σήμερα αποχαιρετήσαμε τον αδελφό μας, Σαββα Αξιωτη.

Έναν πρωτοπόρο του εναλλακτικού Θεάτρου, έναν άνθρωπο που ξεκίνησε το κίνημα εναλλακτικών Θεάτρων στο Κέντρο της Αθήνας, στο Μεταξουργείο, και μετά ακολούθησαν πολλοί.

Ήταν ένας άνθρωπος που μου έμαθε πολλά.

Από την ευγένεια, μέχρι τη συμφιλίωση μου με το άγνωστο, το διαφορετικό, το παράδοξο για τα καθιερωμένα”.

