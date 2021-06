Πολιτική

Σαμαράς για Παπασταύρου: Χρειάστηκαν 6 χρόνια για να πάρει πίσω τη ζωή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού στον Αλέξη Τσίπρα μετα το αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα.

«Χρειάστηκαν 6 ολόκληρα χρόνια για να κερδίσει πίσω τη ζωή του ο Σταύρος Παπασταύρου», τονίζει ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή το απαλλακτικό βούλευμα 2723/2020, του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο κατέστη αμετάκλητο.

Αναλυτικά η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού:

«Χρειάστηκαν 6 ολόκληρα χρόνια για να κερδίσει πίσω τη ζωή του ο Σταύρος Παπασταύρου.

Ρωτάω λοιπόν, ευθέως, τον κ.Τσίπρα: γιατί ενώ γνώριζε από την πρώτη στιγμή την αθωότητα του Παπασταύρου κατασκεύασε, μαζί με το παρακράτος του, κατηγορίες χωρίς ντροπή;

Ρωτάω τον κ.Τσίπρα, γιατί αφού εξευτέλισαν δημόσια έναν αθώο άνθρωπο, του ζήταγαν μετά κι ανταλλάγματα για να τον ...αποκαταστήσουν;

Ρωτάω τον κ.Τσίπρα , γιατί αντί να συγκρουσθούμε πολιτικά προτίμησε τη συκοφαντία και τη διαπόμπευση εμένα και των συνεργατών μου;

Λυπάμαι τον κ.Τσίπρα, γιατί επιδίωξε μια Ελλάδα- Μπανανία αντί για Πολιτεία και κράτος δικαίου.

Όμως, ευχαριστώ τον κ.Τσίπρα, γιατί απέδειξε ότι στην πολιτική δικαιώνονται οι αρχές, οι αξίες, η σοβαρότητα και όχι η λάσπη.

Ναι λοιπόν κ.Τσίπρα, όπως σας είχα πεί και τότε, "μακάρι η Ελλάδα να είχε 10 Παπασταύρου"....».

ΣΥΡΙΖΑ: δεν μας ξαφνιάζει η προσπάθεια Σαμαρά να παριστάνει τον δικαιωμένο

Επικριτικά σχολίασε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά:



Αν και αναμέναμε την ανάσυρση του κου Σαμάρα από τη πολιτική του έρημο στη Βουλή, προκειμένου να καταψηφίσει την επιλογή Μητσοτάκη να τηρήσει και να τιμήσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, δε μας ξαφνιάζει η προσπάθειά του να παριστάνει τον δικαιωμένο.

Ο πολιτικός που έχει τη βασική ευθύνη γιατί έκρυβε τις λίστες της φοροδιαφυγής την ώρα που οδηγούσε τη χώρα σε κοινωνική έρημο, μας κουνάει και το δάχτυλο. Αλλά αυτός ήταν πάντα ο κ. Σαμαράς.





Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Ιερώνυμος: πρέπει να πειστούν οι πολίτες και να εμβολιαστούν

Κικίλιας: εμβολιασμοί από κινητές μονάδες σε χωριά και απομακρυσμένες περιοχές

Δράμα - Εμβολιασμός: Συγκινεί το avatar 7χρονης με υποκείμενο νόσημα