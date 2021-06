Life

Γιώργος Τσαλίκης - Δώρα Δημητροπούλου: Συγκινημένοι στην αποφοίτηση του γιου τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 18χρονος πλέον Βασίλης Τσαλίκης αποφοίτησε από το Λύκειο.

Ο Γιώργος Τσαλίκης και η Δώρα Δημητροπούλου είναι δυο επιτυχημένοι επαγγελματίες, αλλά ως προτεραιότητα έχουν την όμορφη οικογένεια που δημιούργησαν με πρωταγωνιστές τους τρεις γιους τους Βασίλη, Χάρη και Άγγελο.

Χτες, βέβαια, την τιμητική του είχε ο 18χρονος Βασίλης Τσαλίκης, καθώς ήταν η ημέρα αποφοίτησής του από το λύκειο.

Λίγες μέρες μετά το τέλος των πανελλήνιων εξετάσεων, στο σχολείο του, πραγματοποιήθηκε μια πολύ όμορφη εκδήλωση για τους τελειόφοιτους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Εκεί οι περήφανοι γονείς, Γιώργος Τσαλίκης και Δώρα Δημητροπούλου, καμάρωναν τον πρωτότοκο γιο τους, που τους έκανε για ακόμα μια φορά υπερήφανους.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βοιωτία - Αλεξία: Τουρνουά αγάπης για το κοριτσάκι, που χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα (εικόνες)

Αναβαθμισμένο Σχολείο: 17 ερωτήσεις - απαντήσεις για τις αλλαγές

Κορονοϊός - Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Απαραίτητο από την 1η Ιουλίου για μετακινήσεις στην Ευρώπη