Διακίνηση ναρκωτικών: Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές ομάδες (εικόνες)

12 συλλήψεις τις τελευταίες ημέρες. Σε ποιες περιοχές της Αττικής είχαν εξαπλώσει τη δράση τους.

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας, εγκληματική ομάδα που διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνη και ακατέργαστη κάνναβη), στις περιοχές Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου και Κολωνού.

Κομβικό σημείο της αποδόμησης της εγκληματικής ομάδας αποτέλεσε ο έλεγχος που πραγματοποίησαν, το πρωί της 22ας Ιουνίου στα Κ.Τ.Ε.Λ. Κηφισού, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.) σε ταξιδιωτικό σάκο που είχαν στην κατοχή τους τρία άτομα (ένας 16χρονος και ένας 21χρονος Έλληνας, καθώς και ένας 19χρονος αλλοδαπός), εντός του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 συσκευασίες που περιείχαν 4,291 κιλά κάνναβης (skunk).

Ακολούθως, στην κατοχή του 19χρονου αλλοδαπού βρέθηκε κλειδί αυτοκινήτου και μετά από στοχευμένες αναζητήσεις που διενήργησαν ανωτέρω αστυνομικοί, εντόπισαν εκμισθωμένο όχημα στο Χαϊδάρι, όπου στο χώρο αποσκευών του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2,03 κιλά κοκαΐνης διαχωρισμένα σε τρεις συσκευασίες και συσκευασία περιέχουσα 31 γραμμάρια κάνναβης.

Οι συλληφθέντες αρχικά οδηγήθηκαν στο οικείο τμήμα και εν συνεχεία στο Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας, που ερευνούσε προανακριτικά την εγκληματική δράση της συμμορίας και είχε ταυτοποιήσει τα παραπάνω άτομα.

Έτσι, συνελήφθησαν το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στις περιοχές Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου και Κολωνού, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Δυτικής Αττικής, του Τμήματος Ασφαλείας Περιστερίου, της Ο.Π.Κ.Ε., της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) και σκύλου της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, επιπλέον 7 μέλη της εγκληματικής ομάδας (4 αλλοδαποί και 3 Έλληνες).

Όπως εξακριβώθηκε, τα μέλη της συμμορίας προέβαιναν συστηματικά και με διαρκή δράση στην προμήθεια, αποθήκευση, εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ως προς τον τρόπο δράσης και για τη μεταξύ τους επικοινωνία, είχαν προμηθευτεί τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν εκδοθεί σε στοιχεία ανύπαρκτων προσώπων και τις οποίες άλλαζαν συχνά. Χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές εφαρμογές συνομιλιών και ειδική διάλεκτο για τις ναρκωτικές ουσίες και τα χρηματικά ποσά. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποίησαν εκμισθωμένα οχήματα. Ακόμη, είχαν αναπτύξει τακτικές αντιπαρακολούθησης.

Επιπρόσθετα, προ της αγοραπωλησίας, πραγματοποιούνταν μία ή και περισσότερες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πελάτη και στο τελικό στάδιο συνομιλία σε διαδικτυακή εφαρμογή, όπου καθορίζονταν ο χρόνος και το σημείο συνάντησης, καθώς και η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών. Από τα μέλη, δύο ήταν τα αρχηγικά και οι υπόλοιποι είχαν ρόλο διακινητή.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η συμμορία είχε προβεί σε 258 περιπτώσεις αγοραπωλησίας ουσιών.

Από τις περαιτέρω έρευνες σε οικίες οχήματα αλλά και στην κατοχή των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.170 γραμμ. κάνναβης (skunk),

2 ζυγαριές ακριβείας

μεταλλικός τρίφτης κάνναβης,

2 μεταλλικές σπάτουλες τμηματοποίησης κάνναβης,

πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

μαχαίρι,

13 κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Συνελήφθησαν, το μεσημέρι της 14ης Ιουνίου στον Άγιο Παντελεήμονα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 63 και 33 ετών, για παράβαση της Νομοθεσίας περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών και περί Όπλων.

Στο πλαίσιο εντοπισμού από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών ύποπτης οικίας την οποία επισκέπτονταν τοξικοεξαρτημένοι, διενεργήθηκε έρευνα όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13 γραμμάρια κάνναβης, πιστόλι, ηλεκτρονική ζυγαριά και το χρηματικό ποσό των 147.570 ευρώ.

Ακολούθως, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, που διερευνούσαν την εγκληματική δράση των ανωτέρω συλληφθέντων, πραγματοποίησαν έρευνα σε έτερη οικία που είχαν μισθώσει οι ανωτέρω, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3,2 κιλά κάνναβης ,

, 4 κιλά κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) και

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

