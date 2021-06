Πολιτισμός

Εθνική Πινακοθήκη - Μενδώνη: κακώς έπεσε ο πίνακας του Πικάσο, αλλά δεν ήταν ντεκόρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά η Υπουργός Πολιτισμού στην κριτική για την παρουσίαση μετά την εξιχνίαση της “κλοπής του αιώνα”. Τι λέει για τις αναφορές περί ύπαρξης πληροφοριοδότη.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Τετάρτη η Υπουργός Πολιτισμού.

Αναφορικά με την εξιχνίαση της «κλοπής του αιώνα» από την Εθνική Πινακοθήκη, η Λίνα Μενδώνη είπε «ότι ισχύουν όσα έχει ανακοινώσει η Αστυνομία αναφορικά με την υπόθεση και ότι ο καθένας μπορεί να έχει μια άλλη άποψη, αλλά τα στοιχεία που γνωρίζουμε για την υπόθεση είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί».

Η κ. Μενδώνη δεν υιοθέτησε σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου, λέγοντας ότι κατά την γνώμη της «δεν είναι “καθυστερημένη” η επιτυχία της Αστυνομίας, καθώς και στις διεθνείς κλοπές, χρειάζεται μια δεκαετία για να αποκαλυφθούν όλα τα δεδομένα σχετικά με κλοπές έργων Τέχνης».

«Την ώρα που έγινε η συνέντευξη του κ. Χρυσοχοΐδη και η δική μου, δεν υπήρχαν οι πίνακες στον χώρο και ξέρω πολύ καλά ότι η φωτογράφιση έγινε προηγουμένως και επομένως δεν καταλαβαίνω την επίκληση του ντεκόρ», είπε η κ. Μενδώνη, απαντώντας σε επικρίσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ για την επικοινωνιακή διαχείριση της εύρεσης των πινάκων.

Συνεχίζοντας να απαντά στα «πυρά» του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με το αν υπήρξε πιστοποίηση των έργων που βρέθηκαν, η κ. Μενδώνη απάντησε ότι «σε κάθε τέτοια περίπτωση, η Ελληνική Αστυνομία έχει ειδικούς που να πιστοποιούν την γνησιότητα έργων Τέχνης ή αρχαιοτήτων» και ότι έχουν γίνει όλα όσα προβλέπονται.

Προσέθεσε ότι «οι πίνακες ακόμη βρίσκονται εκτός Εθνικής Πινακοθήκης, μέχρι να αποφανθεί ο Εισαγγελέας πότε θα μπορέσει να τους παραλάβει η Εθνική Πινακοθήκη. Αύριο αναμένεται κλιμάκιο της Εθνικής Πινακοθήκης να παραλάβει τους πίνακες και να τους μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της, ώστε να γίνουν εργασίες συντήρησης που τυχόν χρειάζονται».

Σχετικά με την στιγμή, κατά την διάρκεια της συνέντευξης, την οποία ο πίνακας του Πικάσο έπεσε στο πάτωμα, ενώ όσοι έρχονταν σε επαφή μαζί του τον άγγιζαν με γυμνά χέρια, η κ. Μενδώνη είπε ότι «κακώς συνέβη, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ήταν καλό αυτό που έγινε, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν ντεκόρ κάποιας φιέστας».

Όπως επεσήμανε η Λίνα Μενδώνη στον ΑΝΤ1, «η Εθνική Πινακοθήκη, όπως παρεδόθη τον Μάρτιο του 2021, πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Και σε επίπεδο ασφάλειας δεν στερείται το παραμικρό από όλα τα αντίστοιχα μουσεία του εξωτερικού. Τηρούνται όλες οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τα έργα που φυλάσσονται εκεί. Στην Εθνική Πινακοθήκη υπάρχουν όλα τα σύγχρονα συστήματα».

Τέλος, ερωτηθείσα για αναφορές περί ύπαρξης πληροφοριοδότη που οδήγησε στην εξιχνίαση της «κλοπής του αιώνα», η Υπουργός Πολιτισμού απάντησε στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι «από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού δεν γνωρίζουμε να υπήρξε πληροφοριοδότης ούτε υπήρξε αμοιβή και από όσο γνωρίζω και από πλευράς Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ισχύει το ίδιο».





Τσίπρας: Ο Πικάσο φιλοτέχνησε το καλύτερο πορτρέτο της κυβέρνησης των “αρίστων”

«48 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Πικάσο κατάφερε να φιλοτεχνήσει το καλύτερο πορτρέτο του κ. Χρυσοχοΐδη και του αβάσταχτου ερασιτεχνισμού της κυβέρνησης των “αρίστων”», σχολίασε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

48 χρόνια μετά τον θάνατό του, ο #Πικασο κατάφερε να φιλοτεχνήσει το καλύτερο πορτρέτο του κ. Χρυσοχοΐδη και του αβάσταχτου ερασιτεχνισμού της κυβέρνησης των "αρίστων". — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) June 30, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

Αναβαθμισμένο Σχολείο: 17 ερωτήσεις - απαντήσεις για τις αλλαγές

Μετρό Θεσσαλονίκης - Σταθμός Βενιζέλου: “Πράσινο φως: από το ΣτΕ

Σαμαράς για Παπασταύρου: Χρειάστηκαν 6 χρόνια για να πάρει πίσω τη ζωή του