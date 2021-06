Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια: νέα πληρωμή σε ιδιοκτήτες ακινήτων

Ποια μισθώματα αφορά η καταβολή αποζημιώσεων από το Υπ. Οικονομικών. Πληρώθηκαν και χιλιάδες ιδιοκτήτες για υπεκμίσθωση ακινήτου.

Πιστώνονται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

170.456 ιδιοκτητών ακινήτω ν ποσό συνολικού ύψους 92,6 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Μάιο του 2021. Από το παραπάνω ποσό, τα 72,9 εκατ. ευρώ αφορούν 165.446 φυσικά πρόσωπα και τα 19,7 εκατ. ευρώ αφορούν 5.010 νομικά πρόσωπα. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση COVID Μαΐου στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από αύριο, 1η Ιουλίου.

ποσό συνολικού ύψους 6,8 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καλύπτει έως και το 80% της μείωσης του μισθώματος για τον Απρίλιο του 2021. 2.833 ιδιοκτητών ακινήτων ποσό συνολικού ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, με το οποίο το Κράτος καταβάλλει αποζημιώσεις για τη μείωση του μισθώματος της περιόδου Νοεμβρίου 2020 – Απριλίου 2021 σε περιπτώσεις υπεκμίσθωσης ακινήτων, για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις καταβολής αποζημίωσης από τους αρχικούς ιδιοκτήτες.

Συνεπώς, σημειώνει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, για τα μειωμένα μισθώματα της περιόδου Μαρτίου 2020 – Μαΐου 2021 έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί με φόρους και καταβολές χρημάτων συνολικού ύψους άνω των 654,7 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς τους έως το βράδυ, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας.

Από το ΥΠΟΙΚ τονίζεται, για ακόμη μία φορά, ότι είναι πολύ σημαντικό οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων:

Να μην ξεχάσουν να δηλώσουν τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet, ώστε να καταστεί εφικτή η καταβολή των αποζημιώσεων σε αυτούς.

να δηλώσουν τον λογαριασμό ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του myTAXISnet, ώστε να καταστεί εφικτή η καταβολή των αποζημιώσεων σε αυτούς. Να υποβάλουν δηλώσεις COVID για τους μήνες που έχουν λάβει προκαταβολή αποζημίωσης, γιατί αλλιώς χάνουν το δικαίωμα αποζημίωσης και θα πρέπει γι’ αυτούς να κινηθεί η σχετική διαδικασία αναζήτησης των ποσών που έλαβαν.

