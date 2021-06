Κόσμος

Κορονοϊός - Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Απαραίτητο από την 1η Ιουλίου για μετακινήσεις στην Ευρώπη

Διατίθεται σε ψηφιακή μορφή. Όσοι επιθυμούν μπορούν να εκτυπώσουν το "green pass".

Είσαι εμβολιασμένος, έχεις αναρρώσει από την Covid-19 ή έχεις αρνητικό τεστ, από αύριο θα πρέπει να παρουσιάζεις πιστοποιητικό για να διασχίσεις τα ευρωπαϊκά σύνορα χρησιμοποιώντας το νέο «green pass», το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19, που θα είναι πλέον απαραίτητο για τις μετακινήσεις σε 33 χώρες της Ευρώπης.

Διαθέσιμο σε εκτυπωμένη ή ψηφιακή μορφή, το πολύτιμο πιστοποιητικό περιέχει έναν QR Code που θα μπορεί να ελέγχεται από τις εταιρείες μετακινήσεων (αεροπλάνο, τρένο, πλοίο) και την αστυνομία.

Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει στοιχεία ταυτότητας (όνομα, ημερομηνία γέννησης) και κυρίως πληροφορίες σχετικές με τον εμβολιασμό (τύπος εμβολίου, αριθμός δόσεων, ημερομηνία εμβολιασμού) ή, στην περίπτωση διαγνωστικού τεστ, ημερομηνία και τύπο του τεστ, θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα).

Το εργαλείο είναι το ίδιο στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και έξι ακόμη ευρωπαϊκές χώρες (Ανδόρα, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Νορβηγία, Ελβετία), ενώ οι κανόνες εισόδου και εξόδου ποικίλουν ανάλογα με τον προορισμό.

Ετσι, για την είσοδο στην Γαλλία από μία ευρωπαϊκή χώρα απαιτείται είτε πιστοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχήματος εμβολιασμού (δύο εβδομάδες μετά την δεύτερη δόση ή τέσσερις εβδομάδες για το εμβόλιο της Johnson&Johnson) είτε τεστ PCR ή αντιγόνου μέχρι 72 ωρών.

Η χρονική διάρκεια του τεστ μειώνεται στις 48 ώρες σε ορισμένες χώρες, ενώ θετικό τεστ (συνήθως έξι μηνών και κάτω) μπορεί επίσης να γίνει δεκτό ως απόδειξη ανάρρωσης έπειτα από προσβολή από την νόσο.

Σε χώρες όπως η Γαλλία, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό θα επιτρέπει την είσοδο σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις με συμμετοχή άνω των 1.000 ατόμων.

Για τις χώρες όπου το «green pass» δεν είναι ακόμη έτοιμο, προβλέπεται μεταβατική περίοδος έξι εβδομάδων (μέχρι τις 12 Αυγούστου), κατά την διάρκεια της οποίας άλλα έγγραφα, όπως πιστοποιητικό εμβολιασμού σε μορφή χαρτιού, μπορούν να παρουσιαστούν στα σύνορα.



