AEK: Φιλική “τριάρα” στην Φίτεσε

Θετικό το πρώτο δείγμα... γραφής της ομάδας του Μιλόγιεβιτς

Τo πρώτο της φιλικό για την αγωνιστική σεζόν 2021/22 έδωσε η ΑΕΚ, με αντίπαλο τη Φίτεσε στο Μπουργκ Χάμστεντε της Ολλανδίας, όπου διεξάγεται η προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων». Η ομάδα του Βλάνταν Μιλόγεβιτς επικράτησε 3-1 της φιναλίστ του κυπέλλου Ολλανδίας και 4ης της περσινής Eredivisie.

Το σκορ άνοιξε στο 17΄ ο Μπακάκης με σουτ από το ύψος της περιοχής. Οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στο 36΄ με κεφαλιά του Ορόζ μετά από εκτέλεση κόρνερ, όμως η απάντηση της Ένωσης ήταν άμεση. Στο 37΄ με εξαιρετική ατομική προσπάθεια ο Μάνταλος πέρασε από αριστερά και έβγαλε ασίστ στον Αλμπάνη, ο οποίος με τακουνάκι έγραψε το 1-2 (και με τη «μεσολάβηση» από πόδι αμυντικού).

Γενικά η εικόνα της ΑΕΚ ήταν καλή, ωστόσο στο πρώτο ημίχρονο αγωνίστηκε η ομάδα της περσινής περιόδου. Ο Στάνκοβιτς δοκιμάστηκε σε μία-δυο φάσεις και έδειξε καλά στοιχεία κάτω από τα δοκάρια.

Στο δεύτερο μισό του παιχνιδιού και ειδικά μετά το 60΄, ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς πραγματοποίησε πολλές αλλαγές για να διαπιστώσει την κατάσταση όλων των ποδοσφαιριστών του. Πάντως η ΑΕΚ βρήκε και τρίτο γκολ στο 84΄ με τον Μαχαίρα από έξοχη ασίστ του Κοσίδη.

Το 90λεπτο «έβγαλαν» οι Μιτάι, Νεντελτσεάρου, Λάτσι αφού απουσίαζαν οι υπόλοιποι που αγωνίζονται στις ίδιες θέσεις, δηλαδή ο Λόπες, ο Σβάρνας και ο Γιώργος Τζαβέλλας που αφίχθη στη Ολλανδία και παρακολούθησε το ματς λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του. Το επόμενο φιλικό της Ένωσης θα γίνει το Σάββατο (03/07) εναντίον της Φέγενορντ.

Οι συνθέσεις:

ΦΙΤΕΣΕ (Τόμας Λετς): Χούβεν, Νταρφαλού, Τανάν, Ορόζ, Τσουάκ, Χάγεκ, Μπέρο, Βρεγκ, Κορνέλις, Μάνχοεφ, Ντουένιας

Στο β΄ ημίχρονο αγωνίστηκαν οι Οπέντα, Τρόνσταντ, Μπαζούρ, Φον Μόος, Ντομγκιόνι, Μπούιτινκ, Βίτεκ, Ράιζιγκερ, Χούισμαν, Φαν Έι, Ντε Ρέχτ και Φαν Ζβαμ

ΑΕΚ (Βλάνταν Μιλόγεβιτς): Στάνκοβιτς (46΄ Τσιντώτας), Μιτάι, Λάτσι, Νεντελτσιάρου, Μπακάκης (58΄ Νταντσένκο), Σάκχοφ (63΄ Ρουκουνάκης), Γαλανόπουλος (58΄ Σαμπανατζοβιτς), Σιμάνσκι (70΄ Ραντόνια), Μάνταλος (58΄ Κοσίδης), Αλμπάνης (64΄ Αλμπάνης), Ανσαριφάρντ (46΄ Τάνκοβιτς)



