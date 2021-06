Πολιτική

Πολεμικό Ναυτικό: Ινδική φρεγάτα στην Κρήτη (εικόνες)

Συνεκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού Ελλάδας και Ινδίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

Η φρεγάτα “Θεμιστοκλής” πραγματοποίησε, την Τετάρτη, συνεκπαίδευση Passex (Passing Exercise) με τη φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της Ινδίας “INS TABAR” στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης, εκτελέστηκαν αντικείμενα επικοινωνιών, προχωρητικοί ελιγμοί καθώς και συνεργασία με ελικόπτερο.

Η συνεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε διμερές πλαίσιο.

