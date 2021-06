Κοινωνία

Ελληνική Αστυνομία: Αναδιοργάνωση από το Αρχηγείο μέχρι την Ακαδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τους βασικούς άξονες του νομοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, από το οποίο ξεχωρίζει η αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσίασε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Όλες οι αλλαγές συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από το συμβούλιο επιτελικού σχεδιασμού της ΕΛ.ΑΣ.

Η αναδιοργάνωση του Αρχηγείου βασίστηκε σε μελέτη της Ernst&Young, που ξεκίνησε την άνοιξη 2020.Η αναδιοργάνωση της Ακαδημίας βασίστηκε στις προτάσεις επιτροπής καθηγητών ΑΕΙ, που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2020.

Όπως αναφέρουν πηγές από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, «Φτιάχνουμε την αποτελεσματική Αστυνομία του 21ου αιώνα, με στόχους την εξωστρέφεια, τις συστηματικές συνεργασίες με την κοινωνία των πολιτών και τους θεσμούς του κράτους. Για να το κατορθώσουμε, μας βοηθούν η τεχνολογία και η δια βίου μάθηση που πλέον καθιερώνουμε. Προχωράμε στην αναδιοργάνωση του Επιτελείου και των Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.»

Σύμφωνα, πάντα με τις ίδιες πηγές, οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

Ενιαίος Επιτελικός Σχεδιασμός για ασφάλεια και αστυνόμευση. Οι δυο κλάδοι συγχωνεύονται.

Αξιοποίηση έρευνας και νέων τεχνολογιών σε κάθε υπηρεσία, ειδική υπηρεσία καινοτομίας, υπηρεσίες διοίκησης με σταθερή αξιολόγηση δράσεων και σχεδιασμό επιχειρήσεων

Ενοποίηση υπηρεσιών νέων μορφών βίας: Πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας των ανηλίκων, καταπολέμηση των διακρίσεων και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Παράλληλα, προωθείται νέα Εκπαιδευτική Πολιτική, βασικότερες πτυχές της οποίας είναι:

Η ενίσχυση της αυτοτέλειας και αναδιοργάνωσης της δομής και της λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας

Καθιέρωση Επιστημονικού Συμβουλίου

Αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, έμφαση στην ποιότητα και στις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης

Εισαγωγή του θεσμού της Δια Βίου Μάθηση, έμφαση στη διαρκή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση

Νέα ειδικά σχολεία για ειδικούς φρουρούς και συνοριοφύλακες.

Δημιουργείται, επίσης, ένας νέος Οργανισμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων :

ενιαία πολιτική εσωτερικής ασφάλειας

συντονισμό στη διαχείριση κρίσεων

διεθνή διπλωματία και

εξωστρέφεια

Όσον αφορά, τέλος στον εξορθολογισμό των δομών:

Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας : Μειώνονται οι 43 Διευθύνσεις σε 35

: Μειώνονται οι 43 Διευθύνσεις σε 35 Αστυνομική Ακαδημία: Συγχωνεύονται 5 Επιτελεία και 14 Τμήματα σε μία κεντρική υπηρεσία.

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική Πινακοθήκη - Μενδώνη: κακώς έπεσε ο πίνακας του Πικάσο, αλλά δεν ήταν ντεκόρ

Κορονοϊός - Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Απαραίτητο από την 1η Ιουλίου για μετακινήσεις στην Ευρώπη

Ιταλία: Βασανιστήρια-σοκ σε φυλακές (βίντεο)