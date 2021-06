Κόσμος

Μπιλ Κόσμπι: Αποφυλάκιση μετά την ακύρωση της καταδίκης του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Πενσιλβάνιας διέταξε την άμεση αποφυλάκισή του. Είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Πενσιλβάνιας ακύρωσε σήμερα την καταδίκη του Μπιλ Κόσμπι για σεξουαλική επίθεση και διέταξε την άμεση αποφυλάκισή του. Η απόφαση αυτή συνιστά πλήγμα για το κίνημα #MeToo το οποίο αποκάλυψε πολλές υποθέσεις σεξουαλικής βίας με δράστες πανίσχυρους παράγοντες του Χόλιγουντ και όχι μόνο.

«Οι καταδίκες και οι ποινές που επιβλήθηκαν στον Μπιλ Κόσμπι ακυρώνονται και πρέπει να αφεθεί ελεύθερος», γράφουν οι δικαστές στην απόφασή τους, έκτασης 79 σελίδων.

Ο 83χρονος ηθοποιός έχει εκτίσει δύο χρόνια από την ποινή που του επιβλήθηκε το 2018, όταν καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών έως δέκα ετών. Είχε κριθεί ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της Αντρέα Κόνσταντ μέσα στο σπίτι του, το 2004, αφού προηγουμένως την νάρκωσε με άγνωστου είδους χάπια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο διαπίστωσε ωστόσο ότι ο πρώτος εισαγγελέας που είχε ασχοληθεί με την υπόθεση αυτήν το 2005, είχε καταλήξει σε συμφωνία με τους συνηγόρους του Κόσμπι να μην του ασκήσει δίωξη στα ποινικά δικαστήρια. Έτσι όμως ο ηθοποιός υποχρεώθηκε να καταθέσει στην αστική δίκη που είχε κινήσει η ενάγουσα.

Δέκα χρόνια αργότερα, η ένορκη κατάθεσή του χρησιμοποιήθηκε εναντίον του στη δίκη του, όταν ένας νέος εισαγγελέας αποφάσισε να βγάλει την υπόθεση από το αρχείο και να του ασκήσει δίωξη, λίγες ημέρες προτού να παραγραφεί το αδίκημα.

Οι δικαστές έκριναν ότι η δίωξη αυτή ισοδυναμούσε με παράβαση της παλαιότερης δέσμευσης του πρώτου εισαγγελέα να μην τον παραπέμψει. «Υπό αυτές τις συνθήκες, η επακόλουθη απόφαση του διαδόχου του να διώξει τον Κόσμπι παραβίασε τα δικαιώματα του Κόσμπι σε μια δίκαιη δίκη», αναφέρει το σκεπτικό που συνέταξε ο δικαστής Ντέιβιντ Ουέχτ. «Μόνο ένα πράγμα μπορεί να αποκαταστήσει τον Κόσμπι στην προηγούμενη κατάσταση. Πρέπει να αποφυλακιστεί και να απαγορευτεί να του ασκηθεί μελλοντικά δίωξη για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες», πρόσθεσε.

Ο ηθοποιός έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1980, όταν υποδυόταν έναν αξιαγάπητο σύζυγο και πατέρα στην τηλεοπτική σειρά The Cosby Show, ένας ρόλος που του χάρισε το προσωνύμιο “Ο Μπαμπάς της Αμερικής”. Η φήμη του ωστόσο καταστράφηκε όταν δεκάδες γυναίκες άρχισαν να τον κατηγορούν για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τους, επί δεκαετίες. Οι περισσότερες από αυτές τις υποθέσεις έχουν πλέον παραγραφεί.

Η καταδίκη του θεωρήθηκε ορόσημο στο κίνημα #ΜεΤοο, στον αγώνα του κατά της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική Πινακοθήκη - Μενδώνη: κακώς έπεσε ο πίνακας του Πικάσο, αλλά δεν ήταν ντεκόρ

Ιταλία: Βασανιστήρια-σοκ σε φυλακές (βίντεο)

Lamda Development: ο Οδυσσέας Αθανασίου στον ΑΝΤ1 για το Ελληνικό (βίντεο)