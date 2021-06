Κοινωνία

Βοιωτία - Αλεξία: Τουρνουά αγάπης για το κοριτσάκι, που χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα (εικόνες)

Τα συγκινητικά λόγια του ιερέα για τη μικρή Αλεξία, που δίνει “μάχη” για να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Μία συγκινητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, με στόχο την στήριξη της οικογένειας της μικρής Αλεξίας, η περίπτωση της οποίας είχε σοκάρει το πανελλήνιο, όταν το Πάσχα του 2019 είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα, στο σπίτι της, στις Θεσπιές Βοιωτίας.

Η ομάδα παλαιμάχων ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Κοκκίνου, διοργάνωσε στη δημοτικό στάδιο Κοκκίνου τουρνουά ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή των ομάδων ΑΕΚ Χαλκίδος, ΑΕ Ορχομενού, Νίκη Λαφυστίου.

Η μικρή Αλεξία ήταν εκεί, με την οικογένειά της, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε όλους. «Αυτό το κορίτσι με αυτό το χαμόγελο και το βλέμμα δίνει μαθήματα ζωής σε όλους μας. Ο πάτερ Αλέξιος μίλησε για βελτίωση που δεν περίμεναν ούτε οι γιατροί ,για ένα θαύμα. Ευχή όλων μας το θαύμα να ολοκληρωθεί και σε λίγο καιρό αυτό το πανέμορφο πλάσμα να μπορεί να στέκεται στα πόδια του. Είμαστε σίγουροι πως με την βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρει», τόνισαν οι διοργανωτές.

Οι παραπάνω φωτογραφίες που ανήρτησαν στα social media ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους, συνοδεύτηκαν από εγκωμιαστικά σχόλια και κοινοποιήθηκαν από πολλούς χρήστες του διαδικτύου.

Αργά το βράδυ, σχετικές εικόνες από το τουρνουά αγάπης για τη μικρή Αλεξία, έδωσε στη δημοσιότητα και ο ιστότοπος e-sterea.gr :

