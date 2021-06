Κοινωνία

Αρτέμιδα: live αυτοκτονία στο Facebook απέτρεψαν οι αστυνομικοί

Σωτήρια ήταν για τον 60χρονο η επέμβαση ανδρών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Αστυνομικοί πρόλαβαν έναν 60χρονο , ο οποίος ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει μέσω live σύνδεσης στο Facebook.

Λίγο πριν τις 2 μετά το μεσημέρι, η Άμεση Δράση έλαβε σήμα για ένα άτομο που απειλούσε να αυτοκτονήσει. Οι αστυνομικοί έφτασαν εσπευσμένα στην οδό Ιπποκράτους στην Αρτέμιδα, ενώ είχαν ήδη ενημερωθεί ότι ο 60χρονος μετέδιδε την πράξη του ζωντανά μέσω Facebook.

Οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ έφτασαν στο σπίτι του 60χρονου, κοίταξαν από το παράθυρο και αντίκρυσαν τον άνδρα με το όπλο κολλημένο στο κεφάλι του.

Οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι και ακινητοποίησαν τον παρ’ ολίγο αυτόχειρα. Ο άνδρας προηγουμένως είχε πυροβολήσει δύο φορές μέσα στο σπίτι, ενώ οι αστυνομικοί τον βρήκαν να κάθεται γονατιστός μπροστά στον καναπέ του.

Δίπλα του βρήκαν ένα όπλο ρέπλικα, το οποίο, όμως, είχε τροποποιήσει και ήταν λειτουργικό.

Ο 60χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του PortoRafti, την προηγούμενη μέρα είχε "χάσει" την γυναίκα του και μάλλον δεν μπορούσε να διαχειριστεί την μεγάλη απώλεια, ενώ οι αστυνομικοί λένε πως είχε κάνει μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ.

Ο γιος του μόλις έμαθε τι συνέβη έσπευσε να συμπαρασταθεί στον 60χρονο, ο οποίος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την κατηγορία της κατοχής του όπλου.

ΠΗΓΗ: PortoRafti.gr

