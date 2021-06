Πολιτισμός

WE BLEED BLUE: “…ονειρεύομαι μόνο τις ελιές” - Αφιέρωμα στην Κύπρο (εικόνες)

Video poetry “αφιέρωμα στην Κύπρο, Μνήμες & Παρόν”, με έργα του Γιώργου Ταξιαρχόπουλου.

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ως θεσμικός φορέας για τη διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού στην Ελλάδα και διεθνώς, παρουσιάζει το πρόγραμμα προβολών video poetry σε επιμέλεια της Λουΐζας Καραπιδάκη, Αρχαιολόγου – Ιστορικού Τέχνης και Επιμελήτριας Εκθέσεων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΠ.

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος των πολιτιστικών του εκδηλώσεών για την στρατηγική εξωστρέφειας και διάδοσης της σύγχρονης τέχνης, του βιβλίου και του Ελληνικού Πολιτισμού, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (ΕΙΠ) προτείνει στο κοινό το πρόγραμμα προβολών video poetry -WE BLEED BLUE- «…ονειρεύομαι μόνο τις ελιές», το οποίο θα παρουσιαστεί στις στάσεις του Μετρό Αθήνας, του ΗΣΑΠ και των λεωφορείων του ΟΑΣΑ από τις 2 έως και τις 15 Ιουλίου 2021.

Επιπλέον, με αυτή την καλλιτεχνική δράση το Ίδρυμα φιλοδοξεί να αναδείξει πτυχές από το διαχρονικό πολιτιστικό αντίκτυπο της επετείου της 15ης Ιουλίου 1974 στις δύο χώρες, Κύπρο και Ελλάδα.

Οι επτά προβολές των video art έργων της εκδήλωσης συνδυάζουν ποίηση και video art. Τα έργα υλοποιήθηκαν με σκοπό να ωθήσουν τους θεατές-επιβάτες σε έναν ανά-στοχασμό εν κινήσει σχετικά με τον δημόσιο χώρο και την ιστορία του, την πόλη και τα σύμβολά της, το αστικό περιβάλλον και την σύγχρονη καθημερινότητα.

Το εικαστικό «αφιέρωμα στην Κύπρο, Μνήμες & Παρόν» με τίτλο -WE BLEED BLUE- «…ονειρεύομαι μόνο τις ελιές», αναπαριστά εικόνες από την σύγχρονη Λευκωσία, την μοναδική διχοτομημένη πόλη της Ευρώπης, εικόνες από την καθημερινότητα των δημιουργών σε performative ύφος και αναδεικνύει την ευρύτητα του ποιητικού λόγου και της σύγχρονης τέχνης video art στην περιγραφή συναισθημάτων, συμβολισμών και αισθήσεων με συλλογική προέλευση και κατεύθυνση.

Τα επτά έργα video που δημιούργησε ο Έλληνας εικαστικός καλλιτέχνης και εντεταλμένος εκπρόσωπος του ΕΙΠ στην Κύπρο, με τη χρήση «έξυπνων εφαρμογών», αποτελούν μία ενότητα. Ενώ, συστήνουν στο κοινό νέες αναπαραστάσεις και αναγνώσεις των ποιημάτων της Δάφνης Νικήτα από την τελευταία της ποιητική συλλογή με τίτλο: «Το μπλε δείπνο» (εκδόσεις Καστανιώτης, Αθήνα 2020) η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον διακεκριμένο δημιουργό.

Οι τίτλοι των έργων τέχνης είναι ίδιοι με τους τίτλους των ποιημάτων και ο τίτλος της έκθεσης «…ονειρεύομαι μόνο τις ελιές» επιλέχθηκε αυτούσιος από το ποίημα της Δάφνης Νικήτα, «Η βαλίτσα».

Χορηγός επικοινωνίας του αφιερώματος είναι ο Ant1news.gr

