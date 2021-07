Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γλίτωσε τα χειρότερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισιόδοξα τα νέα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, άγνωστο όμως το πόσο θα παραμείνει εκτός.

Απέφυγε τα χειρότερα (ρήξη χιαστού) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά παραμένει άγνωστο το διάστημα απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους.

Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Greek Freak στον 4ο τελικό της Ανατολής με την Ατλάντα δεν προκάλεσε τελικά τη μέγιστη ζημιά στο γόνατο του super star των «Ελαφιών». Όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Τετάρτης δεν πειράχτηκαν οι σύνδεσμοι και οι αρθρώσεις, που θα σήμαινε ρήξη χιαστού, παρ΄ όλα αυτά κανείς δεν μπορεί να πει ακόμη μετά βεβαιότητας το πότε θα επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Με πιο απλά λόγια οι «Μπακς» δεν γνωρίζουν ακόμη εάν θα έχουν μαζί τους τον MVP του 2019 και 2020 σε περίπτωση που ξεπεράσουν το εμπόδιο των Χοκς και προκριθούν στους τελικούς του ΝΒΑ.

Το μόνο βέβαιο είναι πως δεν θα παίξει στο Game 5 της σειράς με τα «Γεράκια», με τη σειρά να είναι στο 2-2 και το επόμενο ματς τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/07) στην έδρα του Μιλγουόκι.

Σαφώς οι άνθρωποι του οργανισμού αισθάνονται ανακουφισμένοι που το μεγάλο τους αστέρι γλίτωσε τη ρήξη χιαστού, κάτι για το οποίο υπήρχε έντονη ανησυχία τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας.

Ο Giannis έχει ξεκινήσει ήδη την αποθεραπεία του και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει η πρώτη εκτίμηση της κατάστασής του.