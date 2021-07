Κόσμος

Ντόναλντ Ράμσφελντ : Πέθανε “το γεράκι” των πολέμων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ

Ο πρώην Υπουργός Άμυνας του Μπους, ο «ενορχηστρωτής» των πολέμων στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, έφυγε από τη ζωή.

Ο Ντόναλντ Ράμσφελντ, ο πρώην πανίσχυρος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ υπό την προεδρία του Τζορτζ Ουόκερ Μπους, το «γεράκι» των πολέμων στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, πέθανε σε ηλικία 88 ετών στην Πολιτεία του Νέου Μεξικού, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Απόστρατος πιλότος του Πολεμικού Ναυτικού, ο Ντόναλντ Ράμσφελντ ήταν πρωτεργάτης του πολέμου στο Αφγανιστάν το φθινόπωρο του 2001, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, και ο βασικός αρχιτέκτονας της εισβολής στο Ιράκ το 2003.

«Ίσως μείνει στην ιστορία για τα εξαιρετικά του επιτεύγματα κατά τη διάρκεια έξι δεκαετιών δημόσιας υπηρεσίας», αλλά «όσοι τον γνώριζαν καλύτερα» θα θυμούνται «την ακλόνητη αγάπη του για τη σύζυγό του, Τζόις, την οικογένεια και τους φίλους του και για την ακεραιότητα που έφερε στη ζωή αφιερωμένος στη χώρα του», υπογράμμισαν στην ανακοίνωση οι συγγενείς του.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι πιο ασφαλείς» χάρη στον Ντόναλντ Ράμσφελντ, δήλωσε μετά την ανακοίνωση του θανάτου του πρώην υπουργού, ο πρώην πρόεδρος Τζορτζ Ουόκερ Μπους. «Θρηνούμε έναν υποδειγματικό δημόσιο λειτουργό, έναν πολύ καλό άνθρωπο», είπε ο Μπους.

Η ταχεία ανατροπή του καθεστώτος των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν έδωσε στον Ράμσφελντ ένα ισχυρό ανάστημα στην κυβέρνηση Μπους, αλλά η φήμη του αμαυρώθηκε από τη στασιμότητα του αμερικανικού στρατού στο Ιράκ και από την αποκάλυψη του σκανδάλου του Αμπού Γκράιμπ τον Απρίλιο του 2004.

Φωτογραφίες Ιρακινών κρατουμένων που βασανίζονταν και εξευτελίζονταν από Αμερικανούς στρατιώτες μέσα στη φυλακή του Αμπού Γκράιμπ προκάλεσαν παγκόσμια οργή.

Πολλοί ιστορικοί και στρατιωτικοί ειδικοί κατηγόρησαν τον Ράμσφελντ για αποφάσεις του που οδήγησαν στο χάος που επικράτησε στο Ιράκ μετά την αμερικανική εισβολή.

Ο Ράμσφελντ εξουσιοδότησε προσωπικά ο ίδιος σκληρές τεχνικές ανάκρισης για κρατούμενους. Η αμερικανική μεταχείριση κρατουμένων στο Ιράκ και υπόπτων ξένης τρομοκρατίας στη φυλακή στην ναυτική βάση των ΗΠΑ, Γκουαντάναμο, προκάλεσε διεθνή καταδίκη, με υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλους να τονίζουν ότι οι κρατούμενοι βασανίστηκαν.

Ο Ντόναλντ Ράμσφελντ ηγήθηκε του Πενταγώνου από το 1975 έως το 1977 και στη συνέχεια από το 2001 έως το 2006. Στην πρώτη του θητεία έγινε ο νεότερος σε ηλικία υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και με την επιστροφή του στο πόστο αυτό το 2001 ο γηραιότερος που ηγήθηκε του αμερικανικού Πενταγώνου.

