Κορονοϊός – Ψηφιακό Πιστοποιητικό: Σε εφαρμογή από 1η Ιουλίου

Απαραίτητο για τα ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό για τον κορονοϊό.

Σε εφαρμογή μπαίνει από σήμερα 1η Ιουλίου σε όλες τις χώρες της ΕΕ, το «Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19» που εναρμονίζει τους ταξιδιωτικούς κανόνες και διευκολύνει τις διασυνοριακές μετακινήσεις των πολιτών, με ασφάλεια, εντός της Ευρώπης.

Το πιστοποιητικό έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες και το χρησιμοποιούν ήδη εκατομμύρια πολίτες στην ΕΕ. Από σήμερα και για τους επόμενους 12 μήνες, το πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο για τις μετακινήσεις των πολιτών σε όλες τις χώρες της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν και μέσα στις επόμενες ημέρες θα είναι απαραίτητο και στην Ελβετία.

Το πιστοποιητικό συγκεντρώνει διάφορα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου του, (όνομα, ημερομηνία γέννησης) και πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του έναντι του Covid: Είτε εμβολιασμός (με πληροφορίες για τον τύπο του εμβολίου και την ημερομηνία της τελευταίας δόσης), είτε αρνητικό μοριακό τεστ (ημερομηνία και τύπος τεστ), είτε αντισώματα μετά τη νόσο (διάρκεια ανοσίας).

Διαθέσιμο σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή και σε δύο γλώσσες (στη γλώσσα του κράτους που το εκδίδει και στα αγγλικά) το «Πράσινο Πιστοποιητικό» θα διαθέτει ένα QR Code που θα μπορεί να ελέγχεται από τις αεροπορικές εταιρείες, τις εταιρείες πλοίων ή τρένων και τις εθνικές Αρχές.

Βάσει του κανονισμού που διέπει το «Πράσινο Πιστοποιητικό», στον οποίο έχουν συμφωνήσει όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, θα επιτρέπεται η ελεύθερη μετακίνηση σε πλήρως εμβολιασμένους πολίτες (14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση ή 30 μέρες μετά το εμβόλιο της Johnson&Johnson), σε όσους έχουν αρνητικό τεστ PCR (όχι παλαιότερο των 72 ωρών) και σε όσους έχουν πιστοποιητικό αντισωμάτων στον Covid - 19.

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού θα μπορεί να ταξιδέψει εντός της ΕΕ χωρίς περαιτέρω ταξιδιωτικούς περιορισμούς (π.χ. τεστ ή καραντίνα). Ωστόσο, σε περίπτωση εμφάνισης μιας ανησυχητικής μετάλλαξης του ιού, προβλέπεται η ενεργοποίηση ενός «φρένου έκτακτης ανάγκης», με τη δυνατότητα επανεισαγωγής ταξιδιωτικών περιορισμών. Οι περιορισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι «αναγκαίοι και αναλογικοί» για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Οι πρόσθετοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί θα πρέπει να δικαιολογούνται και να κοινοποιούνται στα άλλα κράτη-μέλη και στην Επιτροπή το αργότερο 48 ώρες πριν την εφαρμογή τους.

Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid-19 είναι ένα προσωρινό εργαλείο. Θα ανασταλεί όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κηρύξει το τέλος της διεθνούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την υγεία από την COVID-19.

