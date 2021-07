Αθλητικά

Γουίμπλεντον – Σάκκαρη: επιστροφή στο γρασίδι… με την πλάτη στον τοίχο

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε το πρώτο σετ κόντρα στην Ρότζερς, αλλά η αναμέτρηση διακόπηκε λόγω σκότους.

Ο αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Σέλμπι Ρότζερς ξεκίνησε χθες, 30 Ιουνίου, αλλά θα ολοκληρωθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες σήμερα. Η αναμέτρηση των δύο αθλητριών, στο πλαίσιο του β΄ γύρου στο τουρνουά Γουίμπλεντον διακόπηκε γιατί έπεσε το σκοτάδι

Στο σημείο της διακοπής είχε μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο σετ, το οποίο κατάκτησε (και προηγείται με 1-0), η Αμερικανίδα αθλήτρια, με 7-5 games ύστερα από 65 λεπτά, καθώς η Σάκκαρη «πλήρωσε» το άσχημο ποσοστό στο δεύτερο σερβίς της, έχοντας μόλις 7/20 πόντους.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδωσε ευκαιρίες στην 27χρονη αντίπαλό της και η Ρότζερς, που είναι μια έμπειρη αθλήτρια, τις εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο για να κάνει τρία breaks στο Court 16 του All England Club.

Να σημειωθεί πως η Σάκκαρη, που είχε 11 αβίαστα λάθη (7 η Ρότζερς) είχε «σπάσει» το σερβίς της αντιπάλου της ισοφαρίζοντας σε 5-5, αλλά δεν αξιοποίησε τη στιγμή της.

