Μαϊάμι – κατάρρευση πολυκατοικίας: νεκρός ο ομογενής φοιτητής

Οι δυο τελευταίες σοροί που ανέσυραν οι διασώστες από τα ερείπια, ανήκουν σε παιδιά ηλικίας 4 και 10 ετών.

Δυστυχώς, ο ομογενής Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος, που ήταν στη λίστα των αγνοουμένων που βρίσκοντας κάτω από τα συντρίμμια της μοιραίας πολυκατοικίας που κατέρρευσε στο Μαϊάμι, βρέθηκε νεκρός και η σορός του ανασύρθηκε.

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την ξαφνική κατάρρευση πολυκατοικίας μπροστά στη θάλασσα στη Φλόριντα, ο απολογισμός έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 18 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, ενώ πάνω από 140 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη και η ελπίδα πως θα βρεθούν επιζήσαντες αργοσβήνει κάθε ώρα και κάθε ημέρα που περνάει.

«Βρήκαμε άλλα δύο πτώματα κάτω από τα συντρίμμια», ενημέρωσε χθες η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Με μεγάλη λύπη, με αληθινή οδύνη είμαι υποχρεωμένη να ανακοινώσω ότι τα δύο θύματα ήταν παιδιά, 4 και 10 ετών», πρόσθεσε.

Κάπου 140 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ανάμεσά τους δεκάδες υπήκοοι χωρών της Λατινικής Αμερικής οι Αμερικανοί πολίτες με καταγωγή από την Αργεντινή, την Κολομβία, την Παραγουάη, τη Χιλή και την Ουρουγουάη.

Το δωδεκαώροφο κτίριο, τμήμα των λεγόμενων Champlain Towers, κατέρρευσε μέσα σ’ ένα σύννεφο σκόνης την περασμένη Πέμπτη γύρω στη 01:20. Επρόκειτο για μια από τις χειρότερες αστικές καταστροφές στην ιστορία των ΗΠΑ.

Αν και οι ομάδες έρευνας και διάσωσης εντόπισαν νέους θύλακες με οξυγόνο στα συντρίμμια, οι ελπίδες ότι θα βρεθούν επιζήσαντες είναι πια «ελάχιστες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν, αναμένεται να πάει στον τόπο της τραγωδίας σήμερα για να ευχαριστήσει τις ομάδες έρευνας και διάσωσης και να συναντηθεί με οικογένειες των θυμάτων, για τις οποίες η αναμονή είναι ατελείωτη και η ανάγκη για απαντήσεις όλο και πιο πιεστική.

Οι αρχές υποσχέθηκαν ότι θα διενεργηθεί «ταχεία» έρευνα για τα αίτια της καταστροφής, που πάντως αναμένεται να διαρκέσει μήνες.

