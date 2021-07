Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βραζιλία: η πανδημία σπέρνει τον θάνατο με αμείωτη ένταση

Για ακόμη μια ημέρα ο αριθμός των θανάτων από τις επιπλοκές του κορονοϊού, ξεπέρασε τους 2.000.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι τις προηγούμενες 24 ώρες υπέκυψαν 2.081 ασθενείς με την COVID-19 και επιβεβαιώθηκαν 43.836 κρούσματα του SARS-CoV-2.

Ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στο γιγαντιαίο κράτος της Λατινικής Αμερικής (212 εκατ. κάτοικοι) ανέρχεται ως εδώ σε 518.066 νεκρούς επί συνόλου 18,55 εκατ. και πλέον μολύνσεων, κατά τα επίσημα δεδομένα, που ειδικοί χαρακτηρίζουν υποτιμημένα.

Η Βραζιλία συνεχίζει να καταγράφει τον δεύτερο βαρύτερο απολογισμό της πανδημίας και τον τρίτο υψηλότερο αριθμό μολύνσεων στον κόσμο.

