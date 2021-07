Κόσμος

Τέξας: Εκτέλεση θανατοποινίτη

Τριπλή δολοφονία είχε διαπράξει ο άνδρας που θανατώθηκε με ένεση χθες.

Οι αρχές στην αμερικανική πολιτεία Τέξας προχώρησαν χθες Τετάρτη στην εκτέλεση άνδρα που είχε καταδικαστεί για τριπλή, εξαιρετικά βίαιη δολοφονία, του δεύτερου έπειτα από πολύμηνη αναστολή της επιβολής της εσχάτης των ποινών λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Στον Τζον Χάμελ, 45 ετών, έγινε θανατηφόρα ένεση στη φυλακή του Χάντσβιλ ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:49 (τοπική ώρα).

Το 2009, είχε μαχαιρώσει την έγκυο γυναίκα του, είχε σκοτώσει με ρόπαλο του μπέιζμπολ τον πεθερό του και την πεντάχρονη κόρη του προτού βάλει φωτιά στο σπίτι τους, στο Φορτ Γουόρθ, στις νότιες ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ήθελε να ξαναφτιάξει τη ζωή του με άλλη γυναίκα. Κατά την υπεράσπιση, είχε ψυχιατρικά προβλήματα, έφερε ψυχικά τραύματα μετά τη θητεία του στους Πεζοναύτες.

Επρόκειτο να εκτελεστεί τη 17η Μαρτίου 2020, αλλά εφετείο ανέβαλε την εφαρμογή της ποινής in extremis εξαιτίας «της υγειονομικής κρίσης». Οι εφέτες είχαν εξηγήσει πως η εκτέλεση θα απαιτούσε να είναι παρόντες πολλοί άνθρωποι, φύλακες, δικηγόροι, μάρτυρες, δημοσιογράφοι, και υπήρχε κίνδυνος εξάπλωσης του νέου κορονοϊού.

Με αφορμή την περίπτωσή του, όλες οι εκτελέσεις ανεστάλησαν για μήνες στις ΗΠΑ.

Το Τέξας, η αμερικανική πολιτεία του Νότου που εφαρμόζει τη θανατική ποινή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, άρχισε ξανά τις εκτελέσεις τη 19η Μαΐου, όταν θανατώθηκε ο Κουέντιν Τζόουνς, Αφροαμερικανός που είχε καταδικαστεί για τον φόνο της γιαγιάς του.

Από την αρχή της χρονιάς, εξαιρουμένου του Τέξας, μόνο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προχώρησε σε εκτελέσεις θανατοποινιτών –τρεις, πιο συγκεκριμένα– λίγο πριν από την αποχώρηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

