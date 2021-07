Υγεία - Περιβάλλον

Γεωργαντάς για διαχωρισμό στην Εστίαση: με ειδική εφαρμογή ο έλεγχος των πελατών

Πότε και πως θα πάρουν την «κάρτα ελευθερίας» οι νέοι 18-25. Μόνο 3 στους 1.000 εμβολιασμένους νόσησαν και μάλιστα ελαφρά. Ποιες ηλικιακές ομάδες δεν ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για εμβολιασμό.

Ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργος Γεωργαντάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στο διαχωρισμό που θα ισχύσει στα καταστήματα της Εστίασης, σε μεικτά και αμιγώς για εμβολιασμένους και πως θα γίνεται ο έλεγχος των πελατών.

Όπως είπε ο κ. Γεωργαντάς, από σήμερα τίθεται σε πανευρωπαϊκή ισχύ, το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid, με το οποίο θα γίνεται ο έλεγχος στις πύλες εισόδου στα σύνορα, όπου θα ελέγχεται η αυθεντικότητα του. Κάτι ανάλογο θα γίνεται και στα καταστήματα Εστίασης, μέσω μιας νέας εφαρμογής, λεπτομέρειες για την οποία θα γίνουν σύντομα.

Συμπλήρωσε δε πως οι καταστηματάρχες δεν θα χρειαστεί να εφοδιαστούν με τίποτα για τον έλεγχο αυτό και οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν γιατί δεν θα υπάρχει διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων.

Σε ότι αφορά την «κάρτα ελευθερίας» και την πριμοδότηση των νέων 18-25 ετών με 150 ευρώ, αν εμβολιαστούν, είπε ότι και για την περίπτωση αυτή θα υπάρξει μια νέα εφαρμογή, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία, γύρω στις 20 Ιουλίου.

Ερωτηθείς για την ανταπόκριση των νέων, είπε ότι το πρώτο διήμερο μετά την ανακοίνωση του μέτρο, κλείστηκαν περίπου 30-35 χιλιάδες ραντεβού. Υπογράμμισε επίσης ότι η χώρας μας βρίσκεται στην 7η θέση ανάμεσα στους 27 της ΕΕ, τόσο στον αριθμό των ραντεβού που έχουν κλειστεί για εμβολιασμό, όσο και στον αριθμό των πλήρως εμβολιασμένων.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι οι ηλικιακές ομάδες στις οποίες καταγράφονται αναλογικά τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού, είναι οι 40-46 και 60-65, ενώ το πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός, αποτυπώνεται στο γεγονός, ότι μόνο το 0,3% όσων έχουν εμβολιαστεί νόσησε και μάλιστα ελαφρά.

