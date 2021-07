Κοινωνία

Δολοφονία στον Άγιο Σώστη: Οικονομικές διαφορές το κίνητρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνελήφθησαν οι δύο δράστες για την ανθρωποκτονία του 54χρονου στον Νέο Κόσμο.

Ένας Έλληνας και ένας Αλβανός, 32 ετών και οι δύο, κατηγορούνται ως οι δράστες της δολοφονίας 54χρονου Αλβανού και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος ακόμη τριών ατόμων, τον περασμένο Ιανουάριο, στον Νέο Κόσμο.

Για την ίδια υπόθεση, που εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορείται και 31χρονος Έλληνας για υπόθαλψη εγκληματία.

Κίνητρο της ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ήταν οι οικονομικές διαφορές που είχε ο 32χρονος Αλβανός με τον γιο του θύματος. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του ίδιου σε υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας και απόπειρας αρπαγής 41χρονου αλλοδαπού, τον Μάρτιο 2020, στην παραλία Εδέμ, στο Παλαιό Φάληρο.

Ο 32χρονος Έλληνας και ο 31χρονος εντοπίστηκαν, την περασμένη Δευτέρα, σε περιοχή της Αττικής και προσήχθησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Στη συνέχεια, αποδέχθηκαν τις κατά περίπτωση κατηγορίες σε βάρος τους για συνέργεια σε ανθρωποκτονία, σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο 32χρονος Έλληνας συνελήφθη με σχετικό ένταλμα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνομήλικού του Αλβανού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαϊάμι – κατάρρευση πολυκατοικίας: νεκρός ο ομογενής φοιτητής

Γεωργαντάς για διαχωρισμό στην Εστίαση: με ειδική εφαρμογή ο έλεγχος των πελατών

Britney Spears: Υπό την κηδεμονία του πατέρα της με απόφαση δικαστή