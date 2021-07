Κοινωνία

Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε κολυμβητής από σκάφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό ατύχημα με 51χρονο στη θάλασσα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ένας αλλοδαπός τουρίστας, 51 ετών, τραυματίστηκε χθες στον Λαγανά Ζακύνθου, ενώ κολυμπούσε, από διερχόμενη λέμβο την οποία οδηγούσε 36χρονος αλλοδαπός.

Ο 51χρονος μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτική κλινική και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση φέρει εκδορές στην πλάτη.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαϊάμι – κατάρρευση πολυκατοικίας: νεκρός ο ομογενής φοιτητής

Γεωργαντάς για διαχωρισμό στην Εστίαση: με ειδική εφαρμογή ο έλεγχος των πελατών

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Γλίτωσε τα χειρότερα