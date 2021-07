Πολιτική

Σκέρτσος: Τα επόμενα μέτρα θα αφορούν μόνο ανεμβολίαστους

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, με ανάρτησή του στα social media.

Πρόσκληση προς τους ανεμβολίαστους να μην αφήσουν να περάσει ανεκμετάλλευτο το καλοκαίρι, απευθύνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, 'Ακης Σκέρτσος, με δήλωση - ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 'Αλλωστε, προσθέτει, τα όποια περιοριστικά μέτρα δημόσιας υγείας στο μέλλον «θα είναι τοπικού ή σημειακού χαρακτήρα, θα αφορούν μόνο τους ανεμβολίαστους και δεν θα συνοδεύονται από οικονομική στήριξη». Παράλληλα, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά, τώρα έχει έρθει η ώρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, των επιχειρήσεων αλλά και της κοινωνίας των πολιτών να κάνουν το καθήκον τους και να πείσουν όσο περισσότερους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν άμεσα.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ που καταθέτει στο δημόσιο διάλογο αναλυτικά στοιχεία για το ποσοστό των εμβολιασμένων ανά ηλικιακή ομάδα, παραθέτει όμως ένα ακόμη επιχείρημα στην πρόσκλησή του προς τους ανεμβολίαστους: ότι «μόλις το 0,3% έχει νοσήσει από COVID-19 μετά τον εμβολιασμό του».

Αναλυτικά, «έξι μήνες μετά την έναρξη των εμβολιασμών», σημειώνει ο κ. Σκέρτσος, «αξίζει τον κόπο να δούμε που έχουμε φτάσει έως σήμερα και τι πρέπει να γίνει το επόμενο δίμηνο:

4.839.234 πολίτες έχουν εμβολιαστεί με μια δόση και από αυτούς 3.788.906 πολίτες είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος Ιουνίου το 56,3% του ενηλίκου πληθυσμού της χώρας είναι μερικώς θωρακισμένοι έναντι του κορονοϊού και το 44% είναι πλήρως προστατευμένοι.

3 στους 4 πολίτες άνω των 60 ετών (75%), δηλαδή οι πιο ευάλωτοι στον κορονοϊό συμπολίτες μας, έχουν εμβολιαστεί ή θα εμβολιαστούν πολύ σύντομα. Ένα υψηλό ποσοστό ανοσίας συνεπώς έχει ήδη χτισθεί γύρω από τους πιο ευάλωτους. Αντίστοιχα καλά είναι και τα ποσοστά εμβολιασμού για τους πολίτες άνω των 45 ετών, όπου 7 στους 10 είτε έχουν κάνει το εμβόλιο τους ή θα το κάνουν τις αμέσως επόμενες μέρες.

Στις νεότερες ηλικίες τα ποσοστά συμμετοχής είναι χαμηλότερα, καθώς απέκτησαν πρόσφατα πρόσβαση σε όλα τα εμβόλια, αλλά ανεβαίνουν. Συγκεκριμένα, στις ηλικίες 30-45 ετών, το 44% των πολιτών έχει κάνει τουλάχιστον μια δόση, ενώ στις ηλικίες 18-29 ετών το 26,5% έχει κάνει μια δόση ή έχει κλείσει το ραντεβού για τον εμβολιασμό. Μπορούμε να πάμε καλύτερα; Σίγουρα ναι και τις τελευταίες τρεις μέρες τα δεκάδες χιλιάδες νέα ραντεβού στην πλατφόρμα εμβολιασμών δείχνουν ότι τα κίνητρα υπέρ του εμβολιασμού φέρνουν αποτέλεσμα», υπογραμμίζει ο Α. Σκέρτσος.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση στην ΕΕ των 27 ως προς το μερίδιο του πληθυσμού της που είναι πλήρως εμβολιασμένο, σύμφωνα με το our world in data, χάρη στην άρτια οργανωμένη επιχείρηση ελευθερία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του μητρώου COVID και του μητρώου εμβολιασμένων, από τους 4,84 εκατ. πολίτες που έχουν εμβολιαστεί έως σήμερα με μια δόση, μόλις το 0,28% έχει νοσήσει από COVID-19 μετά τον εμβολιασμό του. Συνεπώς τα εμβόλια λειτουργούν και πετυχαίνουν να προσφέρουν την ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτόν τον ύπουλο, αόρατο εχθρό» συνεχίζει.

«Όσο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο, τόσο λιγότερο χώρο αφήνουμε στις νέες μεταλλάξεις να εξαπλωθούν και να προσβάλλουν τους ανεμβολίαστους. Η ύφεση της πανδημίας και η καλοκαιρινή ραστώνη δεν πρέπει να μας δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ότι τελειώσαμε με την πανδημία. Η ινδική μετάλλαξη είναι 100% πιο μεταδοτική από το αρχικό κινεζικό στέλεχος του ιού και 50-60% πιο μεταδοτική από τη βρετανική μετάλλαξη του τρίτου κύματος» αναφέρει ο κ. Σκέρτσος και επαναλαμβάνει: «Οριζόντια περιοριστικά μέτρα προφανώς δεν πρόκειται να ληφθούν ξανά. Η οικονομία και η κοινωνία δεν πρόκειται να ξανακλείσουν για να προστατευθούν οι ανεμβολίαστοι που έχουν καθολική, δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα εμβόλια. Τα όποια περιοριστικά μέτρα δημόσιας υγείας θα είναι τοπικού ή σημειακού χαρακτήρα, θα αφορούν μόνο τους ανεμβολίαστους και δεν θα συνοδεύονται από οικονομική στήριξη. Ταυτόχρονα, οι εμβολιασμένοι θα ανακτούν σταδιακά την κανονικότητα της προ-πανδημικής ζωής τους μαζί με τα δικαιώματα που περιορίστηκαν τους προηγούμενους μήνες, όπως ήδη συμβαίνει».

Και καταλήγει στη δήλωση - ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ: «Ας μην αφήσουμε, λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι να περάσει ανεκμετάλλευτο και ας εμβολιαστούν το νωρίτερο δυνατόν όσοι ακόμη το σκέφτονται, ώστε να περάσουμε στο φθινόπωρο όσο πιο προστατευμένοι και ενωμένοι γίνεται απέναντι στον ιό. Τώρα έχει έρθει η ώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμαρχοι και περιφερειάρχες, της εκκλησίας, των επιχειρήσεων αλλά και της κοινωνίας των πολιτών να κάνουν το καθήκον τους και να πείσουν όσο περισσότερους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν άμεσα».

