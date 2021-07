Αθλητικά

Μπαπέ: Θέλει να φύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν

Οι δύο ομάδες που διεκδικούν τον σούπερ σταρ και το κόστος της μεταγραφής του.

Η Παρί Σεν Ζερμέν περιμένει την απάντηση του Κιλιάν Μπαπέ, προκειμένου ν' ανανεώσει το συμβόλαιό του, που λήγει τον Ιούνιο του 2022, αλλά ο ίδιος θέλει να φύγει από το Παρίσι.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ η πρωταθλήτρια Γαλλίας του προσφέρει 30 εκατ. ευρώ το χρόνο για να επεκτείνει το συμβόλαιο για δύο επιπλέον χρόνια.

Από την πλευρά του ο 22χρονος σταρ ξέρει ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι καθοριστικό για το επαγγελματικό του μέλλον. Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ είναι οι δύο ομάδες που περιμένουν την απάντηση του, σε μια μεταγραφή, το κόστος της οποίας θα ξεπεράσει τα 200 εκατ ευρώ.

Σε σημερινό της δημοσίευμα η εφημερίδα «L' Equipe» τονίζει ότι ο παίκτης ενημέρωσε πως δε θέλει ν' ανανεώσει το συμβόλαιο του. Μάλιστα, επισήμανε ότι η πλευρά του Γάλλου σούπερ σταρ έχει ξεκαθαρίσει πως θα σεβαστεί απόλυτα το συμβόλαιο του το οποίο ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι.

Αν τελικά φύγει ο Μπαπέ, τότε η Παρί θα κινηθεί για την απόκτηση του Βινίσιους Τζούνιορ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος «έλαμψε», πετυχαίνοντας δύο γκολ επί της Λίβερπουλ στο Champions League. Αυτό αναφέρει η ισπανική αθλητική εφημερίδα «Marca» και σημειώνει πως ο Βραζιλιάνος επιθετικός αρέσει πολύ στον τεχνικό των Παριζιάνων, Μαουρίτσιο Ποκετίνο.

