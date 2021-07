Αθλητικά

Euro 2020 – Ισπανία: Ο Μοράτα αποθεώνει τον Ενρίκε

Ο φορ της Ισπανίας πέρασε δύσκολες ώρες τόσο ο ίδιος, όσο και η οικογένεια του, μετά τις ισοπαλίες στα δύο πρώτα παιχνίδια των ομίλων

O Αλβάρο Μοράτα, μετά την απόδοση του και το γκολ στο ματς κόντρα στην Κροατία, βρήκε ξανά την ηρεμία του, αλλά δεν ξεχνά πως το προηγούμενο διάστημα δέχθηκε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απειλές κατά του ιδίου και της οικογένειας του.

Ο φορ της Ισπανίας πέρασε δύσκολες ώρες τόσο ο ίδιος, όσο και η οικογένεια του, μετά τις ισοπαλίες στα δύο πρώτα παιχνίδια των ομίλων του EURO απέναντι σε Σουηδία και Πολωνία, αλλά τώρα είναι ήρεμος και δεν ξεχνά ποιος τον στήριξε.

«Δεν με έχει υποστηρίξει κανείς άλλος στην καριέρα μου όσο ο Λουίς Ενρίκε. Δεν έχω νιώσει ξανά έτσι. Εκτιμά τα πράγματα που κάνω. Δεν έχει να κάνει με τα γκολ, αλλά αναγνωρίζει την προσπάθεια μου σε κάθε ματς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μοράτα.

