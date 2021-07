Life

Τι είπε ο Πρίγκιπας Χάρι για τη μικρή Lilibet-Diana;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Πρίγκιπας Χάρι μίλησε για τις διαφορές που βλέπει ανάμεσα στη Lilibet και στον Archie.

Ο Πρίγκιπας Harry, μοιράστηκε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την οικογενειακή του ζωή και τη σχέση του με τη Meghan Markle, μετά τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους.

Πριν από μερικές ημέρες ο 36χρονος Δούκας του Sussex παρευρέθηκε σε ένα φιλανθρωπικό event στο Λονδίνο και αποκάλυψε λεπτομέρειες για το πώς επηρέασε τη ζωή τους το δεύτερο παιδί.

Καλεσμένος στη συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν και ο διάσημος τραγουδιστής Ed Sheeran, ο οποίος ρώτησε τον Harry τις διαφορές που βλέπει όσο μεγαλώνει η Lilibet, σε σύγκριση με τον μεγαλύτερο γιο του Archie.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Όσα θες να ξέρεις για τη vegan διατροφή και τα οφέλη της στην υγεία

Γενέθλια για την Βίκυ Καγιά: Η ηλικία της και η φωτογραφία που δημοσίευσε με μαγιό

Όλυμπος: Επιχείρηση για τον εντοπισμό ορειβάτη