Κορονοϊός - ΠΟΥ: Έρχεται νέo κύμα πανδημίας λόγω χαλάρωσης

Συναγερμός στην Ευρώπη. Αναπόφευκτο ένα νέο κύμα πανδημίας, αυξήθηκαν τα κρούσματα σε μία εβδομάδα λόγω των ταξιδίων, των συγκεντρώσεων και της χαλάρωσης των μέτρων.

Μια περίοδος 10 εβδομάδων στη διάρκεια της οποίας μειώνονταν τα κρούσματα της covid-19 στην Ευρώπη έφτασε στο τέλος της και ένα νέο κύμα μολύνσεων είναι αναπόφευκτο, αν οι πολίτες και οι πολιτικοί δεν παραμείνουν πειθαρχημένοι, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την Ευρώπη Χανς Κλούγκε.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο αριθμός των νέων κρουσμάτων covid-19 αυξήθηκε κατά 10%, κυρίως λόγω των ταξιδίων, των συγκεντρώσεων και της χαλάρωσης των μέτρων, εξήγησε ο Κλούγκε.

"Αυτό συμβαίνει σε ένα πλαίσιο μιας γρήγορα εξελισσόμενης κατάστασης: Ένα νέο στέλεχος ανησυχίας -- το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα-- και μια περιοχή όπου, παρά τις τεράστιες προσπάθειες των κρατών, εκατομμύρια ανθρωποι παραμένουν ανεμβολίαστοι" κατά της covid-19, πρόσθεσε.

"Θα υπάρξει ένα νέο κύμα στην περιοχή της Ευρώπης, αν δεν παραμείνουμε πειθαρχημένοι", κατέληξε.

