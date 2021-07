Life

Διάσημες Ελληνίδες που αγαπούν το σώμα τους με τις ατέλειες του! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί ένα ωραίο σώμα μπορεί να έχει και κυτταρίτιδα!

Μπορεί να ζούμε στον «ψεύτικο» κόσμο του Instagram και των likes, όμως αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να επηρεαζόμαστε από αυτό και να χάνουμε την αυτοπεποίθηση μας. Άλλωστε πάρα πολλές διάσημες Ελληνίδες και ξένες, έχουν παραδεχτεί πως όλες τους οι φωτογραφίες στα social media περνούν από επεξεργασία, και πως έχουν και εκείνες ατέλειες ή και κυτταρίτιδα όπως όλες μας.

Η Ελένη Φουρέιρα, η Ζέτα Δούκα, η Μαρία Σολωμού αλλά και η Κάτια Ζυγούλη, μίλησαν ανοιχτά για το σώμα τους και δεν δίστασαν να παραδεχτούν πως δεν είναι τέλειες και αυτό είναι που τις κάνει ξεχωριστές, όπως και την κάθε μια από εμάς!

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr