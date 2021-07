Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας από Ρέθυμνο: Μονόδρομος ο εμβολιασμός, υπάρχει ο κίνδυνος των μεταλλάξεων

Η Κρήτη πρέπει να είναι πρωτοπόρος και στον εμβολιασμό, τόνισε ο Υπουργός Υγείας. Τι είπε για τις μεταλλάξεις και την επιδημιολογική εικόνα του νησιού.

Με το κοινό μήνυμα «εμβόλια, εμβόλια, εμβόλια», ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Κεφαλογιάννης και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, προέτρεψαν τους πολίτες της Κρήτης και του Ρεθύμνου να εμβολιαστούν. Ο κ. Κικίλιας συμμετείχε σε σύσκεψη στο Επιμελητήριο Ρεθύμνου με τους τοπικούς φορείς στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στην Κρήτη, προκειμένου να στείλει το μήνυμα της αναγκαιότητας του εμβολιασμού. Επανέλαβε δε την ανάγκη η Κρήτη να πρωτοπορήσει στον εμβολιασμό, όπως κάνει και σε κάθε τομέα.

«Περιοδεύουμε εν μέσω τουριστικής περιόδου στην Κρήτη, για να στηρίξουμε τον εμβολιασμό, να στηρίξουμε την προσπάθεια που κάνει όλη η ελληνική κοινωνία μαζί. Να θωρακιστεί, δηλαδή, υγειονομικά και με αυτό τον τρόπο να έχουμε το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα στην οικονομία μας, τον τουρισμό την κοινωνική μας ζωή», ανέφερε ο υπουργός Υγείας ο οποίος ευχαρίστησε φορείς, αυτοδιοίκηση και τοπικούς παράγοντες που -όπως τόνισε- «…είναι μαζί μας και θέλω να πω ότι η Κρήτη είναι μπροστά είναι πρωτοπόρος σε όλα και πρέπει να είναι πρωτοπόρος και στον εμβολιασμό. Δίνουμε τη δυνατότητα πλέον σε δημοτικούς άρχοντες να συντάξουν λίστες είτε από χωριά είτε από κοινότητες είτε από απομακρυσμένους δήμους και εμείς θα πάμε με κινητές ομάδες του υπουργείου υγείας και εκεί θα εμβολιάσουμε τους συμπολίτες μας μιας και θέλουμε να τους διευκολύνουμε. Στόχος μας να αυξήσουμε το ποσοστό των εμβολιασμένων και ειδικά των νέων ανθρώπων».

Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, υπάρχει ο κίνδυνος των μεταλλάξεων. «Η πανδημία είναι τεράστιος κίνδυνος μπορεί να εξελιχθεί όπως εξελίσσεται σε άλλες χώρες και αποτελεί τεράστιο κίνδυνο. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Η Κρήτη και το Ρέθυμνο έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε ότι αφορά τον τουρισμό ο οποίος μπορεί να κρατήσει μέχρι και το φθινόπωρο ακόμα μέχρι και Νοέμβρη. Η Κρήτη είναι μία ευλογημένη περιοχή το Ρέθυμνο με τις εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες προσφέρουν μία πολύ μεγάλη γκάμα από υπηρεσίες και στους τουρίστες και στους Έλληνες που έρχονται εδώ οπότε το δικό μας καθήκον είναι να αυξήσουμε αυτές τις πιθανότητες ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει εύρυθμα η κατάσταση μέχρι να ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος εν μέσω της πανδημίας», εξήγησε.

Επανέλαβε πολλές φορές ότι το σύνθημα είναι: «εμβόλια εμβόλια και ξανά εμβόλια για όλους». Ανακοίνωσε μάλιστα ότι ξεκινάει και το πρόγραμμα εμβολιασμού και των κατάκοιτων με κατ' οίκον επισκέψεις για το εμβόλιο johnson & johnson. Ιδιώτες ιατροί καλούνται να συμμετέχουν και να μπουν στις διαδικτυακές πλατφόρμες για την αποζημίωση την οποία θα λάβουν, ώστε να εμβολιάσουν τους πολίτες που δεν μπορούν να μετακινηθούν. «Αυτή είναι η δουλειά μας η αποστολή μας για την υπηρεσία του Πολίτη. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα ξεκινάει από την Κρήτη στις 6 Ιουλίου από συγκεκριμένα χωριά και κοινότητες που ήδη έχουν εγκριθεί και θα πάμε πρώτα εκεί. Ξεκινάμε από την Κρήτη, το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν συμπολίτες μας που θέλουν να εμβολιαστούν με βάση τις λίστες που θα συντάξουν οι δήμοι. Εκεί θα πάνε οι κινητές μονάδες του υπουργείου υγείας και θα εμβολιάσουν τους πολίτες».

Σχετικά με την επιδημιολογική εικόνα του Ρεθύμνου και τις Κρήτης, ο κ. Κικίλιας ανέφερε: «Οι εισαγωγές έχουν μειωθεί στα νοσοκομεία της Κρήτης και στις κλινικές covid και στις ΜΕΘ και διαπιστώνουμε ότι η νόσος μειώνεται. Από την άλλη, πράγματι, λόγω της αύξησης της κινητικότητας των νέων, λόγω του καλοκαιριού, έχουμε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν κρούσματα. Το γνωρίζαμε, διότι έχει να κάνει με τις διακοπές των νέων, όπως συνέβαινε και πέρυσι το καλοκαίρι. Το ίδιο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό προσέχουμε… φοράμε μάσκες εκεί που υπάρχει συνωστισμός αυξάνουμε το ποσοστό των εμβολιασμών δημιουργούμε προϋποθέσεις για την προστασία της κοινωνίας». Αυτός είναι ο στόχος τόνισε ο υπουργός Υγείας, επισημαίνοντας ότι ως υπουργείο και κυβέρνηση «…δεν ζητάμε από τους συμπολίτες μας να κλειστούν μέσα στα σπίτια τους αυτό δεν γίνεται. Εμείς προτείνουμε με το όπλο που έδωσε η επιστήμη τον εμβολιασμό να έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε την κοινωνία τους πολίτες ακόμα και αυτούς που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Υπάρχουν ορεινές περιοχές και χωριά στην Κρήτη κοινότητες σε απομακρυσμένες περιοχές που ενδεχομένως κάποιοι συμπολίτες μας θέλουν εμβολιαστούν εδώ είμαστε λοιπόν».

Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, οι εμβολιασμοί έχουν φτάσει πλέον πάνω από 100.000 την ημέρα «τρία εκατομμύρια δηλαδή εμβολιασμούς το μήνα κατά πολύ μεγαλύτερο από το πρόγραμμα που είχαμε πει ότι θα κάνουμε». Μιλώντας ανθρώπινα, όπως είπε, «…θέλουμε να προστατέψουμε τα πάντα. Το τουριστικό μας προϊόν το οποίο στην Κρήτη το ΑΕΠ της είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, αφού βασίζεται στον τουρισμό. Όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό και τις δραστηριότητες αυτές πρέπει να σεβαστούν τους κανόνες υγείας την προστασία της κοινωνίας των οικογενειών τους των τουριστών των συναδέλφων τους. Είναι εύλογο ζητάμε να επικρατήσει κοινή λογική και να σπεύσουν όλοι να εμβολιαστούν», ανέφερε.

