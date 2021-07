Πολιτική

Πελώνη: ο εμβολιασμός είναι η ασπίδα της δημόσιας υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν έχουμε τελειώσει τη μάχη με τον κορονοϊό και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε, τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

«Καθώς η ύφεση της πανδημίας στη χώρα συνεχίζεται, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Η μάχη με τον κορονοϊό δεν έχει τελειώσει. Ασφαλείς πολίτες είναι μόνο οι εμβολιασμένοι πολίτες», τόνισε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Τα στοιχεία καταδεικνύουν και οι επιστήμονες προειδοποιούν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι οι ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν. Μπορεί ταυτόχρονα να λειτουργούν σαν αναμεταδότες του ιού γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ευρύτερο κίνδυνο για την κοινότητα. Όσο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι εμβολιασμένο τόσο λιγότερο χώρο αφήνουμε στις νέες μεταλλάξεις να εξαπλωθούν και να προσβάλουν τους ανεμβολίαστους. Ο εμβολιασμός είναι η ασπίδα για την προστασία της δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα είναι το εισιτήριο επανόδου στην κανονικότητα», τόνισε η κ. Πελώνη.

Με αναφορά σε χθεσινές δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, η κυβερνητική εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «είναι πολύ στενάχωρο όταν βλέπουμε και σήμερα ακόμα να έχουμε εισαγωγές στα νοσοκομεία, εισαγωγές στις εντατικές, συμπολίτες μας να χάνουν τη ζωή τους και σχεδόν όλοι να είναι ανεμβολίαστοι ενώ είχαν τη δυνατότητα να προστατευθούν μέσα από το εμβόλιο».

Επεσήμανε ακόμη - συνεχίζοντας την αναφορά στις δηλώσεις του πρωθυπουργού- ότι "πρέπει να πείσουμε όσους παραμένουν ακόμη δύσπιστοι απέναντι στον εμβολιασμό ότι αυτό δεν είναι απλά επιβεβλημένο για να επανέλθουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς αλλά είναι στοιχειώδης αυτοπροστασία δική τους και των οικογενειών τους".

Μέτρα ενθάρρυνσης για τον εμβολιασμό

"Για την επίτευξη του τείχους ανοσίας το συντομότερο δυνατόν και υιοθετώντας τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής που πρότεινε σπονδυλωτά μέτρα, η κυβέρνηση ακολουθεί μια συμπληρωματική στρατηγική που περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα ενθάρρυνσης του εμβολιασμού. Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ήδη την κάρτα ελευθερίας, μια επιβράβευση και ταυτόχρονα ένα κίνητρο στους νέους ηλικίας 18-25 ετών, να εμβολιαστούν. Η Πολιτεία θα κάνει το καθήκον της, αλλά και οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να τηρήσουν το πλαίσιο κανόνων"

Στο σημείο αυτό η κυβερνητική εκπρόσωπος τόνισε πως «ήδη μάλιστα υπήρξαν επιχειρήσεις που συντάχθηκαν με αυτή την πρωτοβουλία, δίνοντας στους νέους, αντίστοιχες παροχές στο πλαίσιο της δικής τους δραστηριότητας. Ο πρωθυπουργός επικρότησε το παράδειγμά τους και ενθαρρύνει περισσότερες επιχειρήσεις να δράσουν ανάλογα».

Νέα μέτρα σε Εστίαση και ψυχαγωγία

Πρόσθεσε ακόμη ότι «την Τρίτη ανακοινώθηκε δέσμη μέτρων που αφορά το νέο πλαίσιο κανόνων δημόσιας υγείας για τη λειτουργία υπηρεσιών ψυχαγωγίας. Έχει στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας σε χώρους όπου υπάρχει έντονος συγχρωτισμός και την σταδιακή αποκατάσταση της ελευθερίας των εμβολιασμένων πολιτών.

Καθιερώνεται έτσι από τις 15 Ιουλίου κι έπειτα η δυνατότητα λειτουργίας αμιγών και μικτών χώρων. Στους αμιγείς χώρους θα μπορούν να βρίσκονται οι εμβολιασμένοι και όσοι έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο. Στους μεικτούς χώρους θα επιτρέπονται εκτός από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες, όσοι έχουν rapid ή μοριακό τεστ.

Κάθε επιχείρηση θα δηλώνει εάν θα λειτουργεί ως αμιγής ή μεικτή. Ουσιαστικά, δηλαδή, εναπόκειται στον ίδιο τον επιχειρηματία να επιλέξει εάν στην επιχείρησή του θα δέχεται εμβολιασμένους και νοσήσαντες ή εάν θα δέχεται και όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη. Ο έλεγχος στην είσοδο θα γίνεται από μια ψηφιακή εφαρμογή που θα διαπιστώνει την αυθεντικότητα των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης και των τεστ σε μικτούς χώρους -σε ψηφιακή ή έγχαρτη μορφή- και δεν θα διατηρείται κανένα αρχείο. Η εφαρμογή θα είναι δωρεάν.

Οι επιχειρήσεις θα έχουν ειδική σήμανση στις εισόδους για το αν είναι αμιγείς ή μικτές. Η εφαρμογή των μέτρων θα γίνει με πλήρη σεβασμό στη νομοθεσία που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων».

Όπως τόνισε η κ. Πελώνη «η Πολιτεία θα κάνει το καθήκον της, αλλά και οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να τηρήσουν το πλαίσιο κανόνων δημόσιας υγείας, για να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα. Θα υπάρξει ειδικό πλαίσιο αυστηρών κυρώσεων, που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα αφορά τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τους πελάτες.

Οι κλειστοί και οι μεγάλοι χώροι συνάθροισης όπως είναι τα γήπεδα θα ανοίξουν από τις 15 Ιουλίου. Οι κλειστοί κινηματογράφοι και τα κλειστά θέατρα ανοίγουν από σήμερα ως μικτοί χώροι. Από τις 15 Ιουλίου, θα μπορούν να επιλέξουν αν θα αυξήσουν τη χωρητικότητά τους και να λειτουργούν ως αμιγείς χώροι».

Η κ. Πελώνη επεσήμανε επίσης με έμφαση πως «ό,τι ισχύει για τους Έλληνες πολίτες θα ισχύει και για τους ξένους επισκέπτες. Οι εμβολιασμένοι ξένοι επισκέπτες επίσης θα πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης και βεβαιώσεις αρνητικών τεστ, ανάλογα με τον χώρο στον οποίο κινούνται».

Ειδήσεις σήμερα:

Euro 2020 – Ισπανία: Ο Μοράτα αποθεώνει τον Ενρίκε

Γεωργαντάς για διαχωρισμό στην Εστίαση: με ειδική εφαρμογή ο έλεγχος των πελατών

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Τι επιφυλάσσει αστρολογικά ο Ιούλιος (βίντεο)