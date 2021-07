Life

Σε ποια χώρα οι influencers θα δηλώνουν ότι οι φωτογραφίες έχουν υποστεί ρετους;

Ο νόμος θα περιλαμβάνει φωτογραφίες που δημοσιεύονται σε Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat και Twitter.

Νέοι κανονισμοί από το Υπουργείο Παιδιών και Οικογενειακών Υποθέσεων της Νορβηγίας καθιστούν παράνομη για τους influencers και τους διαφημιστές να κοινοποιούν ρετουσαρισμένες φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς.

Ο νόμος, που υιοθετήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα με συντριπτική πλειοψηφία - με 72 ψήφους υπέρ της αλλαγής, έναντι 15 κατά – απαιτεί εικόνες στις οποίες το μέγεθος του σώματος, το σχήμα ή το δέρμα του ατόμου έχουν αλλάξει, πριν ή μετά τη λήψη της φωτογραφίας, να φέρουν επισήμανση σχεδιασμένη από το υπουργείο. Ως παραδείγματα των αλλαγών μετά από επεξεργασία των φωτογραφιών αναφέρονται οι διαστάσεις της μέσης, τα μεγεθυμένα χείλη και οι παραποιημένοι μύες.

Ο νόμος θα επηρεάσει μόνο διαφημίσεις ή εικόνες που χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς. Ωστόσο σε αυτές περιλαμβάνονται φωτογραφίες που δημοσιεύουν influencers και διάσημοι - σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως στο Instagram, το TikTok, το Facebook, το Snapchat και το Twitter - εάν «λαμβάνουν οποιαδήποτε πληρωμή ή άλλα οφέλη» από τις δημοσιεύσεις.

Εδώ και πολύ καιρό αποτελεί θέμα συζήτησης η επίδραση της τεχνολογίας, όπως των φίλτρων και των εφαρμογών επεξεργασίας φωτογραφιών στα πρότυπα ομορφιάς.

H εταιρεία Getty Images απαγόρευσε φωτογραφίες ρετουσαρισμένων μοντέλων από τη βάση δεδομένων εικόνων. Η Γαλλία υιοθέτησε επίσης το 2017 νομοθεσία, που απαιτεί από τα περιοδικά μόδας να δηλώνουν ότι φωτογραφίες έχουν υποστεί επεξεργασία.

Στη Νορβηγία, η κατάσταση δεν είναι διαφορετική, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται σε μια φράση που μεταφράζεται ως «καταπίεση του σώματος». «Η καταπίεση του σώματος υπάρχει στον χώρο εργασίας, στον δημόσιο χώρο, στο σπίτι και σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης» αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδιών και Οικογενειακών Υποθέσεων. «Η καταπίεση του σώματος είναι πάντα εκεί, συχνά ανεπαίσθητα και είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί» τονίζεται.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι με τους νέους κανονισμούς θέλει να συμβάλει με εποικοδομητικό τρόπο στη μείωση του αρνητικού αντίκτυπου που έχουν τέτοιου είδους διαφημίσεις, ειδικά στα παιδιά και τους νέους.

