Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων: μόνο με αρνητικό τεστ οι μετακινήσεις ανεμβολίαστων από νομό σε νομό

Η απόφαση αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης λόγω του οικονομικού κόστους που συνεπάγεται.

Ανατροπή στις μετακινήσεις φέρνει η εισήγηση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει σύμφωνα με την εισήγηση, να έχουν αρνητικό τεστ κορονοϊού για να μετακινηθούν από νομό σε νομό.

Μάλιστα το τεστ θα πρέπει να είναι είτε μοριακά, είτε rapid test και δε θα γίνονται δεκτά τα self test. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, αυτό αφορά όλες τις μετακινήσεις με πλοία, τρένα, αεροπλάνα και ΚΤΕΛ, αλλά όχι με ΙΧ.

Η απόφαση αυτή στοχεύει αφενός στο να διασφαλίσει τη μη διασπορά του κορονοϊού το επόμενο χρονικό διάστημα που η κινητικότητα θα εκτοξευθεί λόγω θέρους και αφετέρου να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης καθώς το οικονομικό κόστος των μετακινήσεων για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, θα είναι πολύ αυξημένο.

Ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν το απόγευμα στο πλαίσιο της καθιερωμένης ενημέρωσης.

