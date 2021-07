Life

Πέμη Ζούνη στο “Πρωινό”: Υπήρχε η βεβαιότητα ότι αν... δεν κάτσεις στον άλλον δεν θα κάνεις καριέρα (βίντεο)

Ξεσπά η Πέμη Ζούνη στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" για τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο του Θεάτρου.

Στο Πρωινό βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης η Πέμη Ζούνη. Η γνωστή ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην Φαίη Σκορδά και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στο κίνημα MeToo που ξέσπασε στον χώρο του θεάτρου.

«Πάντα υπάρχουν υπόγεια οι κίνδυνοι και τους συζητάω πολλές φορές στην τάξη με τα παιδιά τα νέα. Πάντα είχα την έγνοια να τους ενημερώσω. Πολλές φορές τα παιδιά νόμιζαν πως αν δεν κάτσεις στον άλλον, δεν θα κάνεις καριέρα. Υπήρχε αυτή η βεβαιότητα. Πολλές φορές τους λέω επειδή ακριβώς υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, όχι μόνο στο θέατρο αλλά σε όλους τους χώρους, πρέπει να έχεις ισχυρή διαπραγμάτευση στο χέρι είτε το ταλέντο σου είτε την προσωπικότητά σου, κάτι πρέπει να έχεις. Μη πας ξυπόλητος στα αγκάθια, για να δεις τι θα κάνεις.

Μόνο με αυτό το χαρτί μπορείς να πατήσεις πόδι ή και να μη το έχεις να πατήσεις πόδι, να φύγεις και να πεις γεια σας και να πας σπίτι σου. Αυτό το κίνημα έκανε κάτι καλό σίγουρα, ότι θα έχουν δεύτερη σκέψη οι υποψήφιοι θύτες… Και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη, πριν κάνουν κίνηση. Μπαίνει ο φόβος.

Από την άλλη δεν πρέπει να παραμείνει στην κατανάλωση των γεγονότων, πρέπει να μπει στη συνείδησή μας. Να γίνει μάχη προς την εξυγίανση. Αυτό κινδυνεύει να ξεχαστεί. Πρέπει να μπουν κανόνες που είναι πολύ δύσκολο. Θέλει μια προσεκτική συζήτηση για τους κανόνες της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων. Η δουλειά μας είναι μια δουλειά βίαιη ψυχικά» τόνισε η Πέμη Ζούνη.

«Δεν το έζησα ποτέ, όποτε με ενοχλούσε κάτι απλά το έκοψα. Ήμουν λίγο αγοροκόριτσο σε αυτά, ήμουν αντιδραστική. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, αλλά όταν δεις μια τάση την κόβεις αμέσως, αυτό έκανα εγώ. Δεν στριμώχτηκα στη γωνία ποτέ. Θέλω να μην ξεχαστεί αυτό που έχει συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.