Κορονοϊός: Μαζικός εμβολιασμός κρατουμένων στις φυλακές

Ξεκίνησε σήμερα ο μαζικός εμβολιασμός κρατουμένων σε όλες τις φυλακές

Ο μαζικός εμβολιασμός των κρατουμένων ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη, 1η Ιουλίου, σε όλες τις φυλακές, σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η οποία εξασφάλισε 6.105 μονοδοσικά εμβόλια, προκειμένου να εμβολιαστούν όσοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

Όπως σημειώνει η γγ Αντεγκληματικής Πολιτικής, για την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας έχουν δημιουργηθεί 27 κέντρα υγείας εντός των φυλακών και 45 εμβολιαστικές γραμμές, τις οποίες στελεχώνουν περισσότερα από 80 άτομα της Γενικής Γραμματείας.

Με την ευκαιρία της έναρξης των εμβολιασμών, η γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, επισκέφτηκε το κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού. «Παρακολούθησα τους εμβολιασμούς που ξεκίνησαν στον Κορυδαλλό και σε όλα τα καταστήματα κράτησης της χώρας. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με ταχείς ρυθμούς», τόνισε σε δηλώσεις της η κ. Νικολάου, ενώ πρόσθεσε:«Καλώ και τους υπόλοιπους κρατούμενους να σπεύσουν να κάνουν το εμβόλιο ώστε να χτίσουμε το "τείχος ανοσίας" και μέσα στα καταστήματα κράτησης, όπως και σε όλη την κοινωνία».

