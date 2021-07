Αθλητικά

Wiblendon - Σάκκαρη: Πρόωρος αποκλεισμός στον 2ο γύρο

Πρόωρο "αντίο" από την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια από το Wiblendon.

Πρόωρα ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο Γουίμπλεντον. Μετά τον αποκλεισμό του Στέφανου Τσιτσιπά από τον 1ο γύρο του απλού ανδρών, η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε σήμερα 7-5, 6-4 από την Αμερικανίδα Σέλμπι Ρότζερς στον 2ο γύρο του απλού γυναικών και αποχαιρέτησε το μεγάλο τουρνουά του Λονδίνου.

Ο αγώνας είχε αρχίσει χθες βράδυ (30/6) και διακόπηκε λόγω σκότους μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σετ, το οποίο κέρδισε η Ρότζερς με 7-5. Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ουσιαστικά σήμερα, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να έχει αρκετά λάθη, κυρίως σε κρίσιμους πόντους, και να έχει μεγάλο πρόβλημα στο δεύτερο σερβίς.

Η Σάκκαρη έχασε ένα break point στο δεύτερο γκέιμ του δεύτερου σετ, κράτησε με μεγάλη δυσκολία το σερβίς της στο πέμπτο γκέιμ, αλλά στο έβδομο η Αμερικανίδα έκανε το break και προηγήθηκε 4-3. Η Ελληνίδα τενίστρια προσπάθησε να αντιδράσει αμέσως, αλλά δύο συνεχόμενα αβίαστα λάθη της έφεραν το 5-3 και η Ρότζερς έφτασε με το σερβίς της στο 6-4 και την πρόκριση στους «32» του Γουίμπλεντον, για δεύτερη φορά στην καριέρα της.

