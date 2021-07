Κοινωνία

Μύκονος: Συλλήψεις σπείρας “ποντικών” με προτίμηση σε... βίλες (εικόνες)

Η λεία της σπείρας εκτιμάται στα 320.000 ευρώ. Πως έπεσαν στα χέρια των Αρχών

Εξαρθρώθηκε, ύστερα από μεθοδική και ενδελεχή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, εγκληματική ομάδα – σπείρα τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές από κατοικίες στο νησί της Μυκόνου.

Συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που οργάνωσε η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής και του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου, σε Μύκονο και Αττική, επτά αλλοδαποί (έξι άνδρες και μια γυναίκα) ηλικίας 23, 25, 30, 32, 33, 34 και 35 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα η οποία περιλαμβάνει τα αδικήματα της σύστασης – συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και διάπραξης διακεκριμένων κλοπών. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι ο 30χρονος αναζητούνταν καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Σύρου για διάπραξη κλοπών στη Μύκονο το 2017.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικών καταγγελιών, ανάλυσης, επεξεργασίας και συνδυαστικής αξιοποίηση στοιχείων - δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, προσδιορίστηκε ο τρόπος δράσης και σκιαγραφήθηκε το προφίλ της εγκληματικής τους οργάνωσης. Ταυτόχρονα διακριβώθηκαν τα περιγραφικά χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων δραστών, οι μεταξύ τους σχέσεις και ρόλοι.

Όπως διαπιστώθηκε από τη μελέτη της υπόθεσης, ο 35χρονος από το Νοέμβριο του 2020 είχε συστήσει εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από δύο υποομάδες στις οποίες συμμετείχαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι με χαρακτηριστικά δομημένης σπείρας και δρώντας με συγκεκριμένη καθοδήγηση και διακριτούς ρόλους διέπρατταν κλοπές σε κατοικίες – βίλες του νησιού, κατά κανόνα, όταν οι ιδιοκτήτες ή οι ένοικοι αυτών απουσίαζαν.

Οι δράστες αφαιρούσαν χρήματα, φορητούς υπολογιστές, ηλεκτρονικές συσκευές, τσάντες-πορτοφόλια, κινητά τηλέφωνα, ρολόγια, γυαλιά ηλίου, αρώματα, τιμαλφή κ.α.. Αφού συγκέντρωναν τα κλοπιμαία σε χώρους όπου διέμεναν, στη συνέχεια τα προωθούσαν στο εξωτερικό.

Από την εξακρίβωση της εγκληματικής τους δραστηριότητας εξιχνιάστηκαν 39 περιπτώσεις κλοπών οι οποίες προσδιορίζονται στα χρονικά διαστήματα από 28.11 έως 7.12.2020 και από 28.05 έως 27.06.2021, ενώ η αξία των αντικειμένων και χρωμάτων που αφαίρεσαν εκτιμάται στις 320.000,00 ευρώ.

Σε κατοικίες όπου διέμεναν οι δράστες, στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν και στους συναφείς με αυτά χώρους βρέθηκε και κατασχέθηκε σημαντικός αριθμός κλοπιμαίων, τα οποία κατασχέθηκαν προκειμένου να αποδοθούν στους δικαιούχους. Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν στις μεταξύ τους επικοινωνίες, ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και χρηματικό ποσό, επιμελώς κρυμμένα.

