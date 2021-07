Κοινωνία

Φωτιά στη Σαλαμίνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με επίγεια και εναέρια μέσα.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με ξερά χόρτα στην περιοχή Αγίου Δημητρίου - Παλιάμπελα στη Σαλαμίνα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν ένα ελικόπτερο και τρια αεροπλάνα, δυο Air Tractors κι ένα Beriev-200.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, ωστόσο δεν υπάρχει απειλή για κάποιο από αυτά μέχρι στιγμής.

Σε εξέλιξη #πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στην περιοχή Αγίου Δημητρίου - Παλιάμπελα Σαλαμίνος. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 1 Ε/Π, 2 Α/Φ Air Tractors και το Α/Φ Beriev-200.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2021

Euro 2020 – Προημιτελικά: οι μεταδόσεις των αγώνων από τον ΑΝΤ1

Κρήτη: Νεκρή η Γαλλίδα τουρίστρια

Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: Τι επιφυλάσσει αστρολογικά ο Ιούλιος (βίντεο)